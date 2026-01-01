Team Feryn in de Morocco Desert Challenge

Team Feryn met Koen Wauters opnieuw naar de woestijn voor Africa Eco Race

Vanavond vertrekken Pascal Feryn en Koen Wauters opnieuw naar de Marokkaanse woestijn. Op 25 januari start het rallyteam uit Kapelle-op-den-Bos in de Africa Eco Race. Met drie wagens doorkruisen ze Marokko, Mauritanië en Senegal om te finishen in Dakar.

25 januari start de African Eco Race. Tussen de deelnemers zitten alweer drie wagens van Team Feryn. Achter het stuur van de wagens zullen Pascal en zijn zoon Cedric Feryn zitten. Ook Koen Wauters is opnieuw van de partij. Team Feryn ambieert een plaats in de top vijf. In totaal trekt het team met vierentwintig naar Marokko voor hun gedeelde passie: rally rijden.

Tijdens de twee raceweken zullen Feryn en co een parcours afleggen doorheen Afrika. De eerste vijf etappes vinden plaats in Marokko, daarna verhuizen ze naar Mauritanië voor vijf etappes. De laatste etappe vindt plaats in Senegal met aankomst in Dakar. Het zwaartepunt ligt in de tweede week, dan staan er heel wat duinen op het programma.

Meest bekeken

Een bus van De Lijn in de zon.
Mobiliteit
Politiek

De Lijn maakt efficiëntieoefening: "Bussen waar slechts een enkeling gebruik van maakt"

zat 17 jan
Pajottegem hertekent gemeentelijk schoolaanbod: kleuterschool Leerbeek sluit, fusie in Herhout
Onderwijs

Pajottegem hertekent gemeentelijk schoolaanbod: kleuterschool Leerbeek sluit, fusie in Herhout

vrij 16 jan
Fietssnelwegen vergemakkelijken de verbinding tussen de Rand en de hoofdstad.
Mobiliteit

Dit zijn de verkeerswerven van 2026: "Veiligere situatie"

don 15 jan
De plannen voor de Nieuwelaan worden aangepast
Mobiliteit
Groen

Meise stuurt ontwerp Nieuwelaan bij: "Geluisterd naar de bezorgdheden uit het openbaar onderzoek"

don 15 jan
Mobiliteit

Weekend zonder alcohol en drugs achter het stuur: “Wie verantwoord rijdt, redt levens”

vrij 16 jan

Meer nieuws uit de regio

Boerin Christine De Prins uit Kapelle-op-den-Bos
Samenleving
Groen

Ferm trapt Jaar van de Boerin af: "Vrouwelijke landbouwers verdienen elke dag een bos bloemen"

woe 7 jan
Het nieuwe politiebusje van de politiezone KLM
Samenleving

Wagenpark politie KLM breidt uit met commandowagen in battenburgpatroon: “Zo kan niemand zeggen ‘Oei, ik heb de politie niet gezien”’

zat 27 dec
Vredesplek met vlindertegel op Marktplein Kapelle-Op-Den-Bos
Samenleving

Vredesplek met vlindertegel op Marktplein Kapelle-Op-Den-Bos: “Boodschap van hoop”

woe 24 dec
Kapelle-op-den-Bos gaat begraafplaatsen herinrichten.
Samenleving

Kapelle-op-den-Bos pakt begraafplaatsen aan: "Stilteparken met meer groen en troostplekken”

zat 20 dec
Medewerkers van Intradura onderzoeken of afval wel goed gesorteerd wordt
UPDATE
Samenleving

Intradura voert prijsverhogingen afvalzakken door: "Maar beter sorteren is goed voor je portemonnee"

don 11 dec