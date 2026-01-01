Team Feryn met Koen Wauters opnieuw naar de woestijn voor Africa Eco Race

25 januari start de African Eco Race. Tussen de deelnemers zitten alweer drie wagens van Team Feryn. Achter het stuur van de wagens zullen Pascal en zijn zoon Cedric Feryn zitten. Ook Koen Wauters is opnieuw van de partij. Team Feryn ambieert een plaats in de top vijf. In totaal trekt het team met vierentwintig naar Marokko voor hun gedeelde passie: rally rijden.

Tijdens de twee raceweken zullen Feryn en co een parcours afleggen doorheen Afrika. De eerste vijf etappes vinden plaats in Marokko, daarna verhuizen ze naar Mauritanië voor vijf etappes. De laatste etappe vindt plaats in Senegal met aankomst in Dakar. Het zwaartepunt ligt in de tweede week, dan staan er heel wat duinen op het programma.