Vredesplek met vlindertegel op Marktplein Kapelle-Op-Den-Bos: “Boodschap van hoop”

Scheyvaerts vroeg tijdens de gemeenteraad om de vlindertegel, na de werken aan het Marktplein, een prominente plaats te geven als teken van vrede en dit in combinatie met de koningslinde. “Bij de uitvoering van werken aan het Marktplein werd de tegel weggenomen en niet meer teruggeplaatst na de uitvoeringsfase ervan”, zegt Luna Scheyvaerts (ProKA Vooruit). “Omdat ik dat jammer vond vroeg ik om een sensibiliseringsactie tegen agressie en geweld te starten. In deze tijden van geweld en oorlogen, is het belangrijk dat wij als lokaal bestuur dergelijke boodschappen brengen. Boodschappen die burgers hoop geven en zorgen voor onderlinge verbondenheid zijn van cruciaal belang.”

Koning Boudewijn

De gemeenteraad was het voorstel van Luna genegen en ondertussen werd de vredesplek ingericht. “Om alles te kaderen werd een pancarte toegevoegd met daarop de nodige informatie”, gaat Luina Scheyvaerts verder. “De vlindertegel staat onder de koningslinde die destijds geschonken is ter ere van koning Boudewijn bij de viering van zijn 60ste verjaardag en 40 jaar koningschap. De linde is van oudsher een boom van bescherming en gemeenschap, een plek waar mensen samenkwamen om te overleggen en recht te spreken. Samen vormen de vlinder en de linde een krachtig teken van verbinding tussen mensen en een herinnering dat vrede niet vanzelf komt, maar begint bij onszelf, hier in onze eigen gemeente.”

Luna Scheyvaerts laat ook nog weten dat “de inrichting van de vredesplek op een ideaal moment komt tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode. Dit is het moment om een vredesboodschap naar alle inwoners te brengen want onze gemeente was en moet een gemeente blijven die zich verzet tegen zinloos geweld.”