Barry Callebaut investeert 125 miljoen euro in fabriek in Halle: "Ons verhaal voortzetten"

Barry Callebaut investeert de komende jaren 375 miljoen euro in de fabrieken in Wieze en Halle. In die laatste fabriek pompt Barry Callebaut 125 miljoen euro. “Een deel van deze investeringen valt onder het reeds eerder aangekondigde programma, terwijl andere delen reguliere investeringen in de fabrieken zijn”, zegt Wim Debedts, Managing Director Benelux bij Barry Callebaut. “Met deze aanzienlijke investeringen zetten we ons verhaal in Halle voort, en tonen we ons engagement aan onze klanten en onze medewerkers.”

De investeringen moet de site in Halle klaarmaken voor de toekomst. Barry Callebaut wil de vestiging in de Zennestad zien uitgroeien tot een volwaardige productiesite die volledig los van de fabriek in Wieze kan opereren. Er komen onder meer twee nieuwe gebouwen met extra productielijnen voor vloeibare chocolade. De investeringen zijn opvallend, want in 2024 wilde Barry Callebaut nog 178 banen schrappen in Halle. Dat aantal kon uiteindelijk teruggebracht worden naar 18.