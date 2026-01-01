Barry Callebaut investeert 125 miljoen euro in fabriek in Halle

Barry Callebaut investeert 125 miljoen euro in fabriek in Halle: "Ons verhaal voortzetten"

Barry Callebaut gaat fors meer investeren in zijn fabrieken in ons land dan eerst gepland. Het trekt het budget daarvoor op van 150 naar 375 miljoen euro. In de fabriek in Halle investeert de chocoladeproducent 125 miljoen euro. Daar komen onder meer twee extra productielijnen voor vloeibare chocolade.

Barry Callebaut investeert de komende jaren 375 miljoen euro in de fabrieken in Wieze en Halle. In die laatste fabriek pompt Barry Callebaut 125 miljoen euro. “Een deel van deze investeringen valt onder het reeds eerder aangekondigde programma, terwijl andere delen reguliere investeringen in de fabrieken zijn”, zegt Wim Debedts, Managing Director Benelux bij Barry Callebaut. “Met deze aanzienlijke investeringen zetten we ons verhaal in Halle voort, en tonen we ons engagement aan onze klanten en onze medewerkers.”

De investeringen moet de site in Halle klaarmaken voor de toekomst. Barry Callebaut wil de vestiging in de Zennestad zien uitgroeien tot een volwaardige productiesite die volledig los van de fabriek in Wieze kan opereren. Er komen onder meer twee nieuwe gebouwen met extra productielijnen voor vloeibare chocolade. De investeringen zijn opvallend, want in 2024 wilde Barry Callebaut nog 178 banen schrappen in Halle. Dat aantal kon uiteindelijk teruggebracht worden naar 18.

Meest bekeken

Patiënten in Vlaamse Rand kunnen in ziekenwagen niet meer kiezen voor Nederlandstalig ziekenhuis
Samenleving

Patiënten in Vlaamse Rand kunnen in ziekenwagen niet meer kiezen voor Nederlandstalig ziekenhuis: "Begrip en empathie onbestaande"

GRUP Groenendaal
Mobiliteit

Hoeilaarts burgemeester Vandenput niet tevreden met GRUP knooppunt Groenendaal: “Vlaamse regering moet uit ivoren toren komen”

woe 4 feb
Economie
Politiek
Justitie

Brussels minister Maron vecht nieuwe hub Brussels Airport aan, Brouns verbolgen: “Bijzonder cynisch”

Filip strijdt tegen agressieve hersentumor
Samenleving

Wereldkankerdag: Filip uit Asse strijdt tegen agressieve hersentumor, zoon Niels doet onderzoek naar behandeling

woe 4 feb
Barry Callebaut investeert 125 miljoen euro in fabriek in Halle
Economie

Barry Callebaut investeert 125 miljoen euro in fabriek in Halle: "Ons verhaal voortzetten"

Meer nieuws uit de regio

Agentschap Wegen en Verkeer test camera’s met AI in Halle
Mobiliteit

Agentschap Wegen en Verkeer test camera’s met AI in Halle: “Verkeerslichten slimmer en veiliger maken”

De brandweer blust een voertuigenbrand
Samenleving

Treinverkeer afgelopen nacht tijdelijk stilgelegd door brand in Halle

zat 31 jan
Een stapel dossiers ligt op het bureau in een rechtszaal
Jeugd
Justitie

Jeugdrechter legt strenge voorwaarden op na steekincident in Halle

zat 31 jan
Politiezone Zennevallei in het station van Halle
Jeugd
Justitie

Jongen van 16 na schooltijd neergestoken in centrum Halle: 2 klasgenoten opgepakt

vrij 30 jan
leerkrachten krijgt initiatie boksen tijdens pedagogische studiedag in Heilig-Hart & College
Sport

Leerkrachten LO krijgen initiatie boksen van olympiër Oshin Derieuw: “Weerbaarheid stimuleren”

woe 28 jan