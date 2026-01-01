Jongen van 16 na schooltijd neergestoken in centrum Halle: 2 klasgenoten opgepakt

De feiten van gisteren na schooltijd vonden plaats in het Mariahof, een klein parkje in het centrum van de stad. Daarbij waren drie klasgenoten uit de Don Bosco-school bij betrokken: het slachtoffer van 16 en twee minderjarige broers. Waarom die twee laatsten de jongen neerstaken, is niet bekend. De jongen verloor veel bloed, maar verkeert niet levensgevaar.

Intussen informeerde Don Bosco alle leerlingen en het schoolpersoneel. De betrokken klas werd apart genomen voor een gesprek. Politie en parket onderzoeken de zaak, maar kunnen geen informatie vrijgeven.

De steekpartij komt er nadat Halle maandag extra maatregelen afkondigde tegen jongeren die voor overlast zorgen. In minder dan 3 maanden tijd noteerde politie 111 ernstige feiten in de stad. Er komen onder andere meer politiecontroles.