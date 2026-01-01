Politiezone Zennevallei in het station van Halle

Jongen van 16 na schooltijd neergestoken in centrum Halle: 2 klasgenoten opgepakt

In Halle is een jongen van 16 gisteren na schooltijd neergestoken door twee minderjarige klasgenoten. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar. De vermoedelijke daders werden snel opgepakt en zijn afkomstig uit het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. De zaak zou dan ook in handen van het parket Oost-Vlaanderen zijn. De feiten komen er nadat burgemeester van Halle Eva Demesmaeker (N-VA) eerder deze week extra maatregelen en controles aankondigde, omdat alsmaar meer jongeren voor overlast zorgen.

De feiten van gisteren na schooltijd vonden plaats in het Mariahof, een klein parkje in het centrum van de stad. Daarbij waren drie klasgenoten uit de Don Bosco-school bij betrokken: het slachtoffer van 16 en twee minderjarige broers. Waarom die twee laatsten de jongen neerstaken, is niet bekend. De jongen verloor veel bloed, maar verkeert niet levensgevaar.

Intussen informeerde Don Bosco alle leerlingen en het schoolpersoneel. De betrokken klas werd apart genomen voor een gesprek. Politie en parket onderzoeken de zaak, maar kunnen geen informatie vrijgeven.

De steekpartij komt er nadat Halle maandag extra maatregelen afkondigde tegen jongeren die voor overlast zorgen. In minder dan 3 maanden tijd noteerde politie 111 ernstige feiten in de stad. Er komen onder andere meer politiecontroles.

Veerle Tordeurs, directie Don Bosco Halle

