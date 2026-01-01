Stad Halle en politie nemen maatregelen tegen overlast en geweld: "Extra aanwezigheid en tijdelijke identiteitscontroles"
Na meerdere vandalisme-incidenten, overlast en vechtpartijen in en rond het centrum van Halle nemen de stad en de politiezone Zennevallei extra maatregelen. Door een grotere aanwezigheid van politie en gemeenschapswachten, gerichte controles en identiteitscontroles en een nauwere samenwerking met het parket willen de partners dat de rust in het stadscentrum van Halle weerkeert.
De stad en de politiezone grijpen opvallende criminaliteitscijfers aan om de tijdelijke acties te verantwoorden. Tussen 1 november en 20 januari registreert de politie 111 feiten, waarvan 27 daarvan over slagen en verwondingen gaan. Het gaat om vechtpartijen op straat, poging tot afpersing aan De Bres, een meisje dat aan het stationsplein werd lastiggevallen en het gebruik van een nepwapen. Bij één incident krijgt een slachtoffer klappen omdat hij een stuk pizza niet wilde afgeven.
Met een tijdelijk burgemeesterbesluit kan de politie nu tijdelijke en gerichte identiteitscontroles uitvoeren. "We stellen vast dat een beperkte groep steeds opnieuw voor overlast en geweld zorgt, vooral op bepaalde plaatsen en momenten", zegt korpschef Mark Crispel. "Met extra aanwezigheid en tijdelijke identiteitscontroles willen we verdere incidenten voorkomen." De controles worden geëvalueerd na één maand. Behalve verhoogde aanwezigheid en controles zullen de politiezone Zennevallei en het parket Halle-Vilvoorde de komende maanden nauwer samenwerken om daders meteen te vervolgen.
Recidivisten en plegers van ernstige feiten kunnen een plaatsverbod opgelegd krijgen van de burgemeester. De ouders van minderjarige daders krijgen een uitnodiging voor een gesprek met de burgemeester. “Ik begrijp dat deze incidenten mensen ongerust maken, zeker ouders”, zegt burgemeester Eva Demesmaeker. “Daarom grijpen we nu in. Deze maatregelen zijn tijdelijk en gericht, en bedoeld om de rust te herstellen. Het gaat niet over alle jongeren, maar over een kleine groep die de grenzen overschrijdt.”
De stad zegt bovendien te investeren in veiligheid op lange termijn. Het aantal stadwachten is gegroeid van twee naar vijf en er komt een uitbreiding van het cameranetwerk, goed voor een investering van 1,8 miljoen euro.