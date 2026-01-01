Stad Halle en politie nemen maatregelen tegen overlast en geweld: "Extra aanwezigheid en tijdelijke identiteitscontroles"

De stad en de politiezone grijpen opvallende criminaliteitscijfers aan om de tijdelijke acties te verantwoorden. Tussen 1 november en 20 januari registreert de politie 111 feiten, waarvan 27 daarvan over slagen en verwondingen gaan. Het gaat om vechtpartijen op straat, poging tot afpersing aan De Bres, een meisje dat aan het stationsplein werd lastiggevallen en het gebruik van een nepwapen. Bij één incident krijgt een slachtoffer klappen omdat hij een stuk pizza niet wilde afgeven.

Met een tijdelijk burgemeesterbesluit kan de politie nu tijdelijke en gerichte identiteitscontroles uitvoeren. "We stellen vast dat een beperkte groep steeds opnieuw voor overlast en geweld zorgt, vooral op bepaalde plaatsen en momenten", zegt korpschef Mark Crispel. "Met extra aanwezigheid en tijdelijke identiteitscontroles willen we verdere incidenten voorkomen." De controles worden geëvalueerd na één maand. Behalve verhoogde aanwezigheid en controles zullen de politiezone Zennevallei en het parket Halle-Vilvoorde de komende maanden nauwer samenwerken om daders meteen te vervolgen.