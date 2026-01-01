Kruikenburg houdt de overwinning thuis in volleybalderby tegen Lennik

Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd maar gaandeweg de eerste set, neemt Ternat afstand. De bezoekers uit Lennik weten niet wat hen overkomt en staan plots 15-9 achter, de eerste set wint de thuisploeg dan ook vlot met 25-16.

In de tweede set wil Lennik de rug rechten en het begint verschroeiend, Ternat komt er in de hele set weinig aan te pas. 14-20. De bezoekers pakken dan ook de tweede set met 19-25. De derde set gaat gepaard met een evenwichtig spelbeeld. Kruikenburg heeft naar het einde toe een versnelling in huis, die Lennik moeilijk kan volgen. Het blijft we spannend maar de thuisploeg pakt de derde set met 25-20.

In de vierde krijgen we een herhaling van set twee waar Lennik sterk begint. Gaandeweg maakt Ternat de aansluiting en zo komt er een spannend slot van de set. Daar houdt de thuisploeg stand, ze winnen zo set vier met 25-20 en de wedstrijd met 3-1.