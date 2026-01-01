Burger King wil restaurant openen in Ternat

Burger King trekt de vorige aanvraag voor een restaurant aan de Assesteenweg, tegenover speelhal Josan, in omdat het restaurant te dicht bij een natuurgebied zou komen. In de nieuwe aanvraag komt het restaurant op dezelfde plek, maar iets verder van het gebied.

Nu is het eerst aan de omgevingsambtenaar om te checken of de aanvraag in orde is, waarna die advies aan het Ternatse gemeentebestuur verleent. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Luc Wachtelaer zal het schepencollege vooral de verkeerssituatie in acht nemen bij de beslissing.De Assesteenweg is een drukke verkeersader met heel wat winkels en op- en afritten naar de E40.

Het openbaar onderzoek loopt tot het einde van januari.