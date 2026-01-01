Nieuwe vestiging maatwerkbedrijf Amab in Beersel draait mee op hoogtechnologisch niveau

Kabels voor slimme meters of ledverlichting voor winkelinrichtingen. Het rolt allemaal van de band bij Amab in Beersel, en gebeurt er naast de meer gekende taken. De gloednieuwe vestiging stelt zo'n 200 werknemers te werk. Van hieruit focust het maatwerkbedrijf op innovatieve opdrachten. "We zijn daar intussen specialist in geworden, omdat we goed kunnen opdelen," steekt algemeen directeur van Amab Geert Esselens van wal. "Wat een conventioneel bedrijf één stap doet, verloopt hier in drie stappen. Maar we hebben heel wat technologische complexere omgevingen om die werkinstructies voor onze medewerkers duidelijk te maken. Zij kunnen heel begeleid al die complexere taken opbouwen en dan aan mekaar doorgeven.”

"Samen met Siemens wordt hier ook een veiligheidssysteem voor treinen gemaakt en andere hoogtechnologische producten vervaardigt. Dat associeer je niet meteen met sociale economie," vervolgt gedeputeerde voor Economie Gunther Coppens (N-VA).

Amab denkt ook zelf mee. Zo heeft de nieuwe vestiging in Beersel een eigen labo, waar potentiële opdrachten eerst uitgetekend worden. Vervolgens creëert AMAB een volledige productievloer voor de klant. Dat gebeurt ook voor Juzzbike, een reinigingstoestel voor fietsen dat Amab hier ontwikkelt. Het project kan rekenen op 32.000 euro aan steun van de provincie. "We moeten afstappen van het idee dat maatwerkbedrijven er zijn om mensen gewoon op de werkvloer te krijgen. Als ik zie wat die mensen hier vandaag doen, denk ik dat hun potentieel veel groter is dan we beseffen," aldus Coppens.