Beersel verlaagt tarieven marktkramers Huizingen: "Markt nieuw leven inblazen"

Marktkramers betaalden vroeger 0,90 eurocent per vierkante meter die ze innamen met hun stad. Dat tarief is nu verlaagd naar 0,50 cent. Indien de marktkramers een jaar lang afzakken naar Huizingen krijgen ze ook nog eens drie maanden lang een korting van 50%. Met die maatregelen wil Beersel de zondagsmarkt aantrekkelijker maken. "We willen ook nieuwe marktkramers aantrekken en van de wekelijkse markt een belevingsmoment maken," legt Christel Hanssens, schepen van Lokale Economie, uit. Dat moet het aanbod aan kramen uitbreiden en ook mensen uit Halle, Lembeek en Sint-Pieters-Leeuw naar Huizingen lokken.