Op deze locatie vindt de wekelijkse zondagmarkt plaats in Huizingen

Beersel verlaagt tarieven marktkramers Huizingen: "Markt nieuw leven inblazen"

De gemeente Beersel verlaagt de standprijzen voor marktkramers op de zondagsmarkt in Huizingen. De markt moet zo aantrekkelijker worden voor zowel marktkramers als bezoekers. De zondagsmarkt is de enige markt in Beersel en moet nieuw leven ingeblazen worden, klinkt het bij het gemeentebestuur.

Marktkramers betaalden vroeger 0,90 eurocent per vierkante meter die ze innamen met hun stad. Dat tarief is nu verlaagd naar 0,50 cent. Indien de marktkramers een jaar lang afzakken naar Huizingen krijgen ze ook nog eens drie maanden lang een korting van 50%. Met die maatregelen wil Beersel de zondagsmarkt aantrekkelijker maken. "We willen ook nieuwe marktkramers aantrekken en van de wekelijkse markt een belevingsmoment maken," legt Christel Hanssens, schepen van Lokale Economie, uit. Dat moet het aanbod aan kramen uitbreiden en ook mensen uit Halle, Lembeek en Sint-Pieters-Leeuw naar Huizingen lokken.

