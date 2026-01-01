Net nu is de strooiwagen van Steenokkerzeel stuk: "Wegen manueel ijsvrij houden"

Veiligheid staat voorop, dus ook al laat de strooiwagen van de gemeente Steenokkerzeel het afweten, toch moeten de wegen ijsvrij gemaakt worden. Daarom gaan de arbeiders manueel aan de slag. Vandaag strooien ze 1 ton zout op de gemeentelijke fiets- en voetpaden. "We hebben een actieplan waarbij we locaties noteren volgens hoe belangrijk ze zijn. Zo moet ons dorp bereikbaar zijn en moeten kinderen veilig naar school kunnen," zegt burgemeester Kurt Ryon.

Ook de komende dagen is er nog kans op sneeuw. De strooidiensten blijven dus paraat staan. Indien nodig wordt er ook 's nachts zout gestrooid. En ook de burger heeft een verantwoordelijkheid: "Veeg voor je eigen deur en maak je stoep ijsvrij. Verder is het belangrijk om voorzichtig te zijn," aldus Ryon.