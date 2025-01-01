Al twee cafés in Perk schakelden over op tankbier: “Niet meer sleuren met vaten"

Al twee cafés in Perk schakelden over op tankbier
© Dimitri Berlanger

In café De Vier Vaten in Perk, een deelgemeente van Steenokkerzeel, tapt uitbater Ignace Noterdame sinds een maand geen klassieke vaten bier meer, maar tankbier. Een opvallende evolutie in een dorp waar ook De Punt al een paar jaar met tanks werkt.

De cafés krijgen hun bier rechtstreeks vanuit de brouwerij geleverd in geïsoleerde tankwagens, waarna het in gekoelde tanks van 1.000 liter wordt overgepompt.“Het gaat om gewone Stella, maar dan zonder CO₂-druk”, legt Ignace uit. “In zo’n tank hangt een vacuümzak. Het bier wordt eruit geduwd met luchtdruk, niet met CO₂ zoals bij vaten. Daardoor is de smaak constanter en veel zachter. CO₂ geeft ook vaak die ‘zwaarte’ in het hoofd nadien. Hier heb je dat echt minder.”

Een ander belangrijk verschil is de temperatuur. Het bier blijft van bij het brouwen tot in het café continu op 3 graden. “Bij vaten weet je nooit waar ze gestaan hebben: soms in de zon, soms in een warme kelder,” zegt hij. “Met tankbier valt die variabele weg. Je proeft dat.”

Ook praktisch ziet Ignace veel voordelen. “Eén tank van 1.000 liter staat gelijk aan zo’n twintig vaten. Ik moet niet meer sleuren met lege of volle vaten. De levering gebeurt rechtstreeks via de tankwagen. Logistiek is dat veel eenvoudiger.” De investering in de tanks deed de cafébaas zelf, al verschilt de formule per café.

3.600 pintjes uit één tank

Uit één volle tank haalt Ignace zo’n 3.600 pintjes. De klanten van De Vier Vaten reageerden volgens hem vooral positief. “In het begin was het even wennen, maar intussen hoor ik alleen maar tevredenheid. Het gaat zelfs zo vlot binnen dat sommigen een pintje meer drinken dan vroeger. Al word je er nog altijd dronken van, het blijft natuurlijk gewoon Stella”, glimlacht hij.

Ook burgemeester Kurt Ryon ziet de opmars van tankbier in zijn gemeente als iets bijzonders. “Voor een dorp is dat toch uitzonderlijk,” zegt hij. “Dat bier is extreem vers: het gaat rechtstreeks van de brouwerij in de tankwagen en daarna meteen het café in.”

Al twee cafés in Perk schakelden over op tankbier

