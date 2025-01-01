Brand breekt uit in asielcentrum in Diegem: "400 bewoners geëvacueerd, twee van hen naar het ziekenhuis"

Vanavond rond 18 uur is er brand uitgebroken in het asielcentrum in de Bessenveldstraat in Diegem, een voormalig hotel. Het betrof een uitslaande brand op het gelijksvloers. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. "Bij aankomst sloegen de vlammen door het raam, 395 bewoners moesten geëvacueerd worden", zegt Wouter Jeanfils van de Brandweerzone Vlaams-Brabant. "Er was even sprake dat een bewoner gereanimeerd moest worden, maar dat klopt niet." "Twee bewoners moesten wel naar het ziekenhuis gebracht worden omdat ze in shock verkeerden", vult burgemeester van Machelen Jean-Pierre De Groef aan.

De politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) bevestigt dat het gaat om een wanhoopsdaad. Een bewoner zou zelf zijn kamer in brand hebben gestoken. “Het onderzoek loopt, er komt een branddeskundige ter plaatse", laat de politie weten. De brandweer kreeg de brand al bij al snel onder controle.

De geëvacueerde bewoners werden al die tijd buiten op de parking opgevangen. "Nadat de brand onder controle was, hebben we het gebouw een lange tijd moeten ventileren om alle rook uit het gebouw te krijgen", zegt Jeanfils. "Rond 21 uur werden het asielcentrum terug vrijgegeven, waardoor alle bewoners terug naar hun kamer konden. De kamer waar de brand uitbrak, is wel onbewoonbaar."