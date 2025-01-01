Vrijwilligers van dienstverleningsbedrijf EY ruimen zwerfvuil in Diegem

Vrijwilligers planten bloemballen en ruimen zwerfvuil in Diegem: "Versterkt ook de band tussen bedrijf en gemeente"

De gemeente Machelen verwelkomde vanmorgen 30 vrijwilligers van dienstverleningsbedrijf EY in Diegem. Het team van EY stelde spontaan voor om zich als groep in te zetten voor een lokaal vrijwilligersproject. De gemeentelijke diensten sloegen graag de handen in elkaar met EY om bij te dragen aan een schonere en groenere buurt. Er werden bloembollen geplant en zwerfvuil geruimd.

De EY-vrijwilligers plantten samen met de gemeentelijke groendienst 5.000 bloembollen in Diegem. De groendienst gaf daarbij instructies over plantdiepte, plantafstand en het gebruik van materiaal, zodat de nieuwe bloemen binnenkort kleurrijke plekken voor bewoners en bezoekers creëren.

Parallel aan de aanplantactie gingen vrijwilligers samen met de reinigingsdienst de wijk in om zwerfvuil te ruimen. Mooimakers voorzag het materiaal zoals afvalknijpers, fluohesjes en handschoenen, terwijl de gemeente zorgde voor de ophaling van de ingezamelde vuilniszakken.

De gemeente waardeert het maatschappelijke engagement van EY. "Dankzij de samenwerking ontstaat niet alleen een propere en fleurige buurt, maar wordt ook de band tussen lokale bedrijven en de gemeente versterkt," klinkt het.

