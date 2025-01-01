Vrijwilligers planten bloemballen en ruimen zwerfvuil in Diegem: "Versterkt ook de band tussen bedrijf en gemeente"

De EY-vrijwilligers plantten samen met de gemeentelijke groendienst 5.000 bloembollen in Diegem. De groendienst gaf daarbij instructies over plantdiepte, plantafstand en het gebruik van materiaal, zodat de nieuwe bloemen binnenkort kleurrijke plekken voor bewoners en bezoekers creëren.

Parallel aan de aanplantactie gingen vrijwilligers samen met de reinigingsdienst de wijk in om zwerfvuil te ruimen. Mooimakers voorzag het materiaal zoals afvalknijpers, fluohesjes en handschoenen, terwijl de gemeente zorgde voor de ophaling van de ingezamelde vuilniszakken.

De gemeente waardeert het maatschappelijke engagement van EY. "Dankzij de samenwerking ontstaat niet alleen een propere en fleurige buurt, maar wordt ook de band tussen lokale bedrijven en de gemeente versterkt," klinkt het.