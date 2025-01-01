Zennevallei voert strijd tegen vuurwerk in eindejaarsperiode op: “Ook bezit van vuurwerk verboden”

Vuurwerk lijkt misschien onschuldig, maar het veroorzaakt heel wat problemen. Elk jaar raken tientallen Belgen zwaargewond door knalvuurwerk. Ook dieren schrikken van de luide knallen: huisdieren, paarden en vogels raken in paniek en lopen soms weg of verwonden zich. “We krijgen elk jaar meldingen van dieren die weglopen of gewond raken,” zegt de burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth. “Door ook het bezit van vuurwerk te verbieden, willen we hen beter beschermen.”

Vraag blijft in welke mate het vuurwerkverbod gecontroleerd kan worden. Vorig jaar stelde Politiezone Zennevallei 23 overtredingen vast. De politie schakelt opnieuw extra ploegen in. “We merken dat sommige mensen het verbod nog altijd negeren. Daarom voeren we tijdens de jaarwissel extra controles uit”, klinkt het bij hoofdcommissaris Marc Crispel. “Door ook het bezit te verbieden, kunnen we sneller optreden. We patrouilleren extra op plaatsen waar we eerder meldingen kregen.”

Om herhaling van incidenten te voorkomen, stuurde Politiezone Zennevallei recent een brief naar inwoners die vorig jaar betrapt werden op het afsteken van vuurwerk zonder toelating. De burgemeesters van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel benadrukken dat feestvieren perfect kan zonder risico’s. “We hopen dat inwoners kiezen voor een veilig en respectvol feest. Het vuurwerkverbod bestaat al jaren, maar dit jaar zien we nog strenger toe op de naleving. Wie toch vuurwerk afsteekt, riskeert een stevige boete”, zegt burgemeester van Halle Eva Demesmaeker.

Ook de politiezone VIMA maakt zich op voor de eindejaarsperiode. In Vilvoorde en Machelen worden tijdens de overgang van oud naar nieuwe dubbel zoveel capaciteit ingezet in vergelijking met vorig jaar, van zo’n 10 naar 20 politieagenten. De politie zal er zich ook toespitsen op plaatsen waar veel meldingen vandaan komen. “Door meer patrouilles in te zetten, willen we incidenten voorkomen”, klinkt het.