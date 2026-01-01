Houtem maakt zich op voor Sint-Antoniusfeest: "Een borrel en een versnapering"

Voor de 251ste keer start de Sint-Antoniusviering in Houtem met een gregoriaanse misviering. De viering in het Vilvoordse gehucht is erkend als Vlaams immaterieel erfgoed.

Het hoogtepunt van de viering is evenwel de verloting van een varkenskop, -poten en -oren. "Wij hebben op een bepaald ogenblik gezegd, we gaan dat verloten", zegt ceremoniemeester Albert Absillis. "Zodanig, er is een bijdrage van de mensen en wij geven wat prijzen in de plaats met een borrel en een versnapering om het wat gezellig te maken."

Staf Verspecht, de winnaar van vorig jaar, wist alvast wat hij ermee zou doen. "Kop maken, ja. Afkoken, prepareren... en eten!"