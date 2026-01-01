Fonteinencross in Vilvoorde floreert dankzij nieuwe Concap CX-Cup

De 7de editie van de Fonteinencross in Vilvoorde kan op een groot deelnemersveld rekenen. "We tellen meer dan 225 deelnemers en dat zijn er meer dan vorig jaar. Mogelijk heeft dat iets te maken met de Concapcup die nieuw is dit jaar. Wij zien dat wel als een meerwaarde," horen we van organisator Roel Siebens.

De Concap CX-Cup werd in het leven geroepen door 14 organisatoren van B-crossen. "Het is een overkoepelend criterium met een mooi prijzenpakket van 15.000 euro. Deelnemers moeten een tiental wedstrijden rijden," aldus Siebens. Dankzij het regelmatigheidscriterium staan er meer renners aan de start van een B-cross en wordt het financieel haalbaarder om zo'n wedstrijd te organiseren. Een B-cross organiseren kost al snel 10.000 euro. Dat geld is niet altijd gemakkelijk te vinden. "Wij hangen echt af van de lokale handelaars om sponsors te vinden," klinkt het.

Een cross zoals de Fonteinencross in Vilvoorde heeft absoluut een plaats op de veldritkalender, zeggen de deelnemers. "Het is een uitdagend parcours met behoorlijk wat hoogtes en laagtes, heel leuk," zegt Lentel Huys, winnares Nieuwelingen Dames. En Gianni Siebens, tweede bij Elite 3 beaamt: "Het is een zwaar parcours, een beetje Ardennen-achtig. En de locatie is uniek."

