Vanaf volgende week ook op Buitenring viaduct over versmalde rijstroken: “Extra hinder beperkt”

De Werkvennootschap voert al meer dan twee jaar een grondige renovatie van het viaduct in Vilvoorde uit, één van de bekendste schakels van de Ring rond Brussel. Met een lengte van 1.700 meter en een hoogte van ruim 30 meter is de brug een imposante constructie, rustend op 22 rijen pijlers. “Een derde van de werken zijn intussen achter de rug”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “We hebben al een groot deel van het asbest in het viaduct verwijderd, verstevigingen aangebracht. Het treintje dat te zien is, zet zich door. Eerst gaan we die binnenring helemaal verstevigen.”

Maar volgende week starten ook werken op de buitenring. “We beginnen met het afschrapen van het wegdek van de pechstrook zodat we de hangstelling – die even veel weegt dan het gewicht van het asfalt dat we wegschrapen – er tegen kunnen hangen”, zegt Struyf. “Het gaat eigenlijk om een compensatie, zodat we kunnen beginnen met laswerken aan de binnen-, buiten- en onderkant van het viaduct.”