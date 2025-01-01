Vanaf volgende week ook op Buitenring viaduct over versmalde rijstroken: “Extra hinder beperkt”

Volgende week dinsdag begint De Werkvennootschap op het viaduct in Vilvoorde ook op de buitenring te werken. Het verkeer zal over drie versmalde rijstroken moeten en dat aan een snelheidsverlaging van 50 km/uur. "We verwachten dat de extra hinder al bij al zal meevallen", zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap.

De Werkvennootschap voert al meer dan twee jaar een grondige renovatie van het viaduct in Vilvoorde uit, één van de bekendste schakels van de Ring rond Brussel. Met een lengte van 1.700 meter en een hoogte van ruim 30 meter is de brug een imposante constructie, rustend op 22 rijen pijlers. “Een derde van de werken zijn intussen achter de rug”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “We hebben al een groot deel van het asbest in het viaduct verwijderd, verstevigingen aangebracht. Het treintje dat te zien is, zet zich door. Eerst gaan we die binnenring helemaal verstevigen.”

Maar volgende week starten ook werken op de buitenring. “We beginnen met het afschrapen van het wegdek van de pechstrook zodat we de hangstelling – die even veel weegt dan het gewicht van het asfalt dat we wegschrapen – er tegen kunnen hangen”, zegt Struyf. “Het gaat eigenlijk om een compensatie, zodat we kunnen beginnen met laswerken aan de binnen-, buiten- en onderkant van het viaduct.”

"Vanaf 2027 moet het verkeer op het viaduct in beide richtingen over één rijstrook minder rijden. Pas dan verwachten we de grootste hinder."

- Marijn Struyf, De Werkvennootschap

De voorbereidende werken duren tot en met september van volgend jaar. Tot dan zal je net als over de binnenring ook op de buitenring over drie rijstroken moeten rijden en wordt de snelheid beperkt tot en met 50 kilometer per uur. De trajectcontrole wordt ook aangepast. Verkeer zwaarder dan 3,5 ton zal wel mogen blijven rijden op de buitenring. Veel extra hinder verwacht De Werkvennootschap niet.

“De mensen kunnen nog altijd gewoon rechtdoor rijden op het viaduct, op versmalde rijstroken weliswaar. Later komt er een asverschuiving, dan verwachten we meer hinder. En zeker vanaf 2027, wanneer we in beide rijstroken naar één rijstrook minder gaan. Dan verwachten we de grootste hinder”, aldus Struyf. De Werkvennootschap voegt tot slot toe dat de werken nog altijd op schema liggen, tegen 2031 moet alles klaar zijn.

