Samen aan Tafel biedt kwetsbaren opnieuw een kerstmaaltijd en vooral een warm ontmoetingsmoment

De organisatie van 'Samen aan Tafel' is in handen van de community 'Delen is Vermenigvuldigen', een netwerk van ondernemers. "Drie jaar geleden is dit spontaan tot stand gekomen en sindsdien vinden we het belangrijk om kwetsbare mensen een warm kerstgevoel te geven door hen een maaltijd aan te bieden," licht Jan Jodts toe.

En daar werken zorgtraiteur André Claessens uit Zaventem en het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk graag aan mee. "Dit is een mooie organisatie," zegt voorzitter van het CAW Wouter Torfs. "En mensen die eenzaam zijn en in armoede leven bieden we niet alleen graag een maaltijd aan, maar vooral een beetje warmte en gezelligheid wat op deze dagen belangrijk is."