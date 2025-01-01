Jan Jodts van Delen is Vermenigvuldigen en een helper bij het evenement Samen aan Tafel

Samen aan Tafel biedt kwetsbaren opnieuw een kerstmaaltijd en vooral een warm ontmoetingsmoment

Na het succes van vorig jaar, werd ook dit jaar weer 'Samen aan Tafel' georganiseerd in het Volkshuis in Vilvoorde. 'Samen aan Tafel' is een sociaal project waarbij kwetsbare mensen een kerstmaaltijd aangeboden krijgen. Eén van de centrale partners is het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. Want naast een lekkere kerstmaaltijd, willen ze vooral een beetje warmte en gezelligheid aanbieden.

De organisatie van 'Samen aan Tafel' is in handen van de community 'Delen is Vermenigvuldigen', een netwerk van ondernemers. "Drie jaar geleden is dit spontaan tot stand gekomen en sindsdien vinden we het belangrijk om kwetsbare mensen een warm kerstgevoel te geven door hen een maaltijd aan te bieden," licht Jan Jodts toe.

En daar werken zorgtraiteur André Claessens uit Zaventem en het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk graag aan mee. "Dit is een mooie organisatie," zegt voorzitter van het CAW Wouter Torfs. "En mensen die eenzaam zijn en in armoede leven bieden we niet alleen graag een maaltijd aan, maar vooral een beetje warmte en gezelligheid wat op deze dagen belangrijk is."

Monique, één van de gasten van Samen aan Tafel

Onder de gasten treffen we Monique. "Ik ben alleenstaande en ik vind het plezant om eens onder de mensen te zijn en nieuwe mensen te leren kennen. Het CAW helpt goed en de uitnodiging voor vandaag vind ik bijzonder geslaagd. Fijn dat iedereen ons zo goed helpt." Ook Anouar is dankbaar. "Ik ben dakloos en dankzij het CAW kan ik 's nachts in de opvang terecht. Nu samen iets eten voor Kerst is heel fijn."

Anouar, één van de gasten van Samen aan Tafel

