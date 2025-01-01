Gedeputeerde Gunther Coppens bij het station van Sint-Martens-Bodegem

Provincie investeert in toekomstplan voor stationsomgeving Sint-Martens-Bodegem

De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 30.000 euro aan de gemeente Dilbeek voor de opmaak van een geïntegreerd masterplan voor de stationsomgeving van Sint-Martens-Bodegem. Het plan moet zorgen voor een veilige fietssnelweg, verbeterde publieke ruimte en maatregelen tegen wateroverlast.

Met de subsidie zal de gemeente Dilbeek een ontwerpteam aanstellen dat een gebiedsvisie uitwerkt voor de stationsomgeving van Sint-Martens-Bodegem. Daarbij moet rekening gehouden worden met de inplanting van het nieuwe tracé van de fietssnelweg F2 langs spoorlijn 50 die Gent met Brussel moet verbinden. Ook een vlotte fietsverbinding tussen het station en de dorpskern moet deel uitmaken van het plan, net zoals maatregelen in de Steenvoordevallei om overstromingen na zware regenval tegen te gaan en een opwaardering van de Zierbeek. Er moet ook een nieuwe bestemming komen voor het Castelhof.

“Dankzij deze provinciale steun kunnen we een ambitieus masterplan opstellen dat Dilbeek klaarstoomt voor de uitdagingen van morgen. De verbindingen met de dorpskern en de fietssnelweg maken het station veel toegankelijker voor inwoners,” zegt Stijn Quaghebeur, burgemeester van Dilbeek.

De subsidie kadert binnen het Beleidsplan Vlaams-Brabant. “Door te investeren in een sterke kern en een goed functionerend mobiliteitsknooppunt, willen we bijdragen aan duurzame verstedelijking en betere bereikbaarheid”, besluit Gunther Coppens, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “Dit komt zowel bewoners als pendelaars ten goede.”

