134 kinderen genieten van een magische kerst dankzij burgerinitiatief

Toen Sonia Janssens de cijfers over kinderarmoede in de krant las, besloot ze in actie te schieten. Via een oproep in de Facebookgroep “Ge zijt van DILBEEK als ge….” zette ze een inzamelingsactie op voor speelgoed. Kort daarop sloot ook Tinneke Deleu zich aan bij het initiatief. Samen namen zij de inzameling, opslag en verdeling van het speelgoed op zich. De gemeente Dilbeek bood ondersteuning door de feestzaal in Westrand ter beschikking te stellen en door kwetsbare gezinnen te bereiken via het OCMW en het Huis van het Kind. Zo groeide de spontane oproep uit tot een warm en succesvol lokaal initiatief.

Een burgerinitiatief met een vleugje kerstmagie

134 kinderen uit een 60-tal gezinnen ontvingen een kerstcadeautje én een bezoek van de kerstman. Met de hulp van 10 vrijwilligers werden de cadeautjes uitgedeeld. Hun blije gezichten waren het bewijs dat het initiatief precies bracht waar het voor bedoeld was: vreugde en samenhorigheid tijdens de feestdagen voor iedereen, ook voor gezinnen waar het niet vanzelfsprekend is om pakjes te kopen. “Niemand mag vergeten worden tijdens de feestdagen. Het is prachtig dat we samen deze kinderen een kerst om nooit te vergeten konden bezorgen,” zegt Sonia Janssens.

Het overschot aan speelgoed wordt via ziekenhuizen, voedselbedeling en andere goede doelen verdeeld, zodat nog meer kinderen van de kerstmagie kunnen genieten. De gemeente Dilbeek prijst het initiatief, dat toont hoe burgers, lokale partners en de gemeente samen een verschil kunnen maken voor kwetsbare kinderen.