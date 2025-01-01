Kerstdorp in centrum Dilbeek zet in op sfeer en gezelligheid: “Nieuw dit jaar is taxidienst”

In de chalets krijg je onder meer een gevarieerd aanbod van dranken en gerechten voorgeschoteld. Bezoekers kunnen niet alleen genieten van hamburgers en braadworsten, maar ook van oesters, kreeftensoep, scampi’s, garnaal- en kaaskroketten, Spaanse tapas en Thaise gerechten. Er is ook een uitgebreid aanbod aan dranken: van champagne en cava tot jenever in allerlei variaties.

De voorbije dagen waren er optredens, vandaag is er de Kerstrun, georganiseerd door de Dilbeekse Athletiekclub. Deze namiddag komt de kerstman op bezoek en zorgt het kinderdagverblijf Happy Ones voor een pak animatie voor de allerkleinsten.

“Nieuw dit jaar is onze taxidienst en bewaakte fietsparking. Tijdens de openingsuren van de kerstmarkt zal er aan de ingang van de kerstmarkt permanent een taxi ter beschikking staan die bezoekers naar huis kan brengen. Woon je in Dilbeek of in één van de deelgemeenten dan kan je voor 10 euro per persoon naar huis worden gebracht”, klinkt het bij de organisatie.