Drie scoutsvrienden blazen ’t Neerhof nieuw leven in: “Eindelijk weer een bruine kroeg in Wolvertem”

Jan, Nathan en Bram zijn drie dertigers en goeie vrienden van elkaar. Na meer dan anderhalf jaar verbouwingen is de droom van het trio werkelijkheid geworden. Het volkscafé 't Neerhof in Wolvertem bij Meise is opnieuw open.

Daar waar steeds meer cafés sluiten, komt er in Wolvertem eentje bij. Eentje met een geschiedenis van meer dan 100 jaar. Het café heette eerst De Sportwereld, daarna ’t Neerhof. Die naam behouden Jan, Nathan en Bram die elkaar leerden kennen bij de scouts van Londerzeel. De vrienden kochten het café dat al sinds 2014 leeg staat en renoveerden het.

Jan Vanderstappen, Nathan Bulteel en Bram Van Assche werken alle drie als zelfstandige en behouden hun job. Ze zullen het café beurtelings openhouden. Het volkscafé wil een echt biercafé zijn met op de kaart zo’n 50 bieren. Je kan er ook iets klein eten. Met het nieuwe terras en bijhorende speeltuin mikken de uitbaters ook op gezinnen met kinderen.

Het Neerhof is open van donderdag tot en met zondag.

