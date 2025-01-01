Meise stelt meerjarenplan voor: "Belastingdruk in Meise zal dalen"

52 miljoen euro wil de gemeente de komende legislatuur investeren. Toch zal de Meisenaar dat volgens schepen van Financiën Jonathan De Valck niet voelen. "We stomen Meise klaar voor de toekomst door gericht te investeren en het financiële evenwicht te bewaken, zonder de personenbelasting te verhogen", zegt De Valck. "Integendeel, dankzij de federale verlaging van de personenbelasting zal ook de lokale belastingdruk in Meise dalen."

De heraanleg van het centrum van Wolvertem wordt een topprioriteit, de gemeente koppelt er ook de renovatie en herbestemming van het oud gemeentehuis aan. Een nieuw circulatieplan moet het centrum verkeersluwer maken. Ook het Cultuurhuis in het centrum van Meise wordt onder handen genomen. "We maken van onze dorpskernen plekken waar mensen graag samenkomen om te winkelen, te beleven of gewoon te ontmoeten," zegt Ella De Neve, schepen van Lokale Economie. "Met deze investeringen geven we zuurstof aan onze inwoners, handelaars en verenigingen.”

Daarnaast wil Meise ook extra camera's installeren. "We willen een gemeente zijn waar mensen zich veilig voelen, zowel op straat als in het verkeer”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande. "In samenwerking met de politie investeren we in slimme technologie die dat gevoel versterkt. Zo komt er een doeltreffend en overzichtelijk cameraplan met extra camera’s op overlastgevoelige locaties in de strijd tegen sluikstorten en kleine criminaliteit."

In de plannen zitten ook een nieuwe sportschuur en een nieuwe gemeenteloods. "Een status quo brengt Meise niet vooruit", besluit Van den Brande. "We maken bewuste keuzes en kijken verder dan deze legislatuur."