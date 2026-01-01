De Lijn maakt efficiëntieoefening: "Bussen waar slechts een enkeling gebruik van maakt"

"Bij de opmaak van de Vlaamse begroting 2026 is beslist een besparingsoefening door te voeren, waarbij elk beleidsdomein een inspanning zal moeten doen. Dat geldt ook voor De Lijn", zo opent het bericht van minister van Mobiliteit Annick De Ridder. De Lijn moet 35,5 miljoen euro besparen en met name door buslijnen te schrappen. “We zien dat er nog altijd bussen in het kernnet of aanvullend net rijden die daar eigenlijk niet thuishoren", zegt minister De Ridder. "Dat gaat onder meer over bussen die meerdere keren per dag een traject rijden waar slechts een enkeling gebruik van maakt. Hier moeten we eerst orde op zaken stellen." De komende maanden zal de minister samen zitten met de vervoersregio's om te bekijken waar bespaard kan worden.

In maart moet de oefening klaar zijn."Daarna kunnen we verder bouwen met het uitbreidingsbeleid", klinkt het. "Vanaf 2027 investeren we daarvoor 50 miljoen euro extra, met een groeipad tot 125 miljoen euro extra tegen 2029, zowel voor het reguliere busnet als voor het vervoer op maat."