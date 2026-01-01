Een bus van De Lijn in de zon.

De Lijn maakt efficiëntieoefening: "Bussen waar slechts een enkeling gebruik van maakt"

Openbaarvervoersmaatschappij De Lijn moet besparen, klinkt het vanuit Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder. De komende maanden buigt de minister zich samen met de vervoersregio's over de efficiëntieoefening van 35.5 miljoen euro.

"Bij de opmaak van de Vlaamse begroting 2026 is beslist een besparingsoefening door te voeren, waarbij elk beleidsdomein een inspanning zal moeten doen. Dat geldt ook voor De Lijn", zo opent het bericht van minister van Mobiliteit Annick De Ridder. De Lijn moet 35,5 miljoen euro besparen en met name door buslijnen te schrappen. “We zien dat er nog altijd bussen in het kernnet of aanvullend net rijden die daar eigenlijk niet thuishoren", zegt minister De Ridder. "Dat gaat onder meer over bussen die meerdere keren per dag een traject rijden waar slechts een enkeling gebruik van maakt. Hier moeten we eerst orde op zaken stellen." De komende maanden zal de minister samen zitten met de vervoersregio's om te bekijken waar bespaard kan worden.

In maart moet de oefening klaar zijn."Daarna kunnen we verder bouwen met het uitbreidingsbeleid", klinkt het. "Vanaf 2027 investeren we daarvoor 50 miljoen euro extra, met een groeipad tot 125 miljoen euro extra tegen 2029, zowel voor het reguliere busnet als voor het vervoer op maat."

Meest bekeken

Pajottegem hertekent gemeentelijk schoolaanbod: kleuterschool Leerbeek sluit, fusie in Herhout
Onderwijs

Pajottegem hertekent gemeentelijk schoolaanbod: kleuterschool Leerbeek sluit, fusie in Herhout

vrij 16 jan
Mobiliteit

Weekend zonder alcohol en drugs achter het stuur: “Wie verantwoord rijdt, redt levens”

Grimbergen wil de parkeerdruk in de gemeente aanpakken.
Mobiliteit

Grimbergen wil parkeerdruk aanpakken: "Parkeergedrag laat soms te wensen over"

vrij 9 jan
Een bus van De Lijn in de zon.
Mobiliteit
Politiek

De Lijn maakt efficiëntieoefening: "Bussen waar slechts een enkeling gebruik van maakt"

Fietssnelwegen vergemakkelijken de verbinding tussen de Rand en de hoofdstad.
Mobiliteit

Dit zijn de verkeerswerven van 2026: "Veiligere situatie"

don 15 jan

Meer nieuws uit de regio

Lachgasflessen voor een stapel afval.
Samenleving

Ondanks verbod, 35 procent meer lachgasflessen: "Ook zorgen voor controles en ondersteuning"

Fietssnelwegen vergemakkelijken de verbinding tussen de Rand en de hoofdstad.
Mobiliteit

Dit zijn de verkeerswerven van 2026: "Veiligere situatie"

don 15 jan
De voedselbank Brussel-Brabant krijgt een derde minder middelen door besparingen, terwijl de vraag blijft stijgen
Economie
Samenleving

Voedselbank Brussel-Brabant krijgt een derde minder middelen: “Dat terwijl de vraag blijft stijgen”

din 13 jan
De kerktoren van Gooik, Pajottegem
Politiek
Samenleving

Crevits wil kleinere gemeenten verleiden tot fusie: “Maar zullen nooit een fusie verplichten”

din 13 jan
Na enkele woelige jaren keert de rust op de vastgoedmarkt terug.
Economie
Wonen

Vastgoedmarkt in Vlaams-Brabant herleeft: “13 procent meer woningen verkocht”

din 13 jan