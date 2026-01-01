Slecht jaar voor witlooftelers: "Overaanbod en dalende consumptie"

Het VILT haalt cijfers aan van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties om aan te tonen waar het schoentje knelt. Van 63 miljoen euro in 2024 zakt de opbrengst uit witloof in 2025 naar 39 miljoen euro. De gemiddelde jaarprijs zakt met één euro, zo'n 46 procent. Volgens de telers is de prijsdaling te wijten aan een hoge wortelopbrengst in 2024, kortom in 2025 is er een overaanbod op de markt gekomen.

“In vorige jaren viel de opbrengst van witloofwortel tegen, waardoor in 2024 meer is ingezaaid", zegt witloofteler Bert Emmerechts uit Opwijk. "Hierdoor en door de goede teeltomstandigheden lag de opbrengst van witloofpennen in 2024 hoger in Vlaanderen, maar ook in Nederland en Frankrijk.” Volgens de cijfers van het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties krijgen de veilingen in 2025 12,5 procent meer witloof binnen dan in 2024.

Promo-acties

In combinatie met een sterke daling in de consumptie - vooral bij jongeren, schrijft VILT - levert dat de telers een rampjaar op. Nochtans zetten zowel VLAM als de provincie Vlaams-Brabant al enkele jaren in op promotie van witloof. Onder andere de witloofboxen en de 'Week van het witloof' in februari zetten de groente, die zo typisch is voor de regio rond Brussel, met succes in de kijker. Daarom wil zowel VLAM als REO inzetten op meer promo-acties.

Het nieuwe jaar is wel goed begonnen voor de telers, de prijs ligt hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Witloofteler Bert Emmerechts uit Opwijk hoopt dat deze positieve evolutie zich doorzet. Emmerechts heeft in elk geval voorzorgen genomen en geïnvesteerd in groene stroom om de kosten te drukken.