Stormschade in het Provinciaal Domein Huizingen

Na sneeuw komt storm: parken sluiten voor storm Goretti

Vanavond trekt storm Goretti door de regio. Vannacht en morgen verwacht het KMI hevige regenbuien en rukwinden. Heel wat gemeenten sluiten uit voorzorg de parken.

De sneeuw van de voorbije dagen is gesmolten en nu is er storm op komst. Storm Goretti trekt vandaag en morgen van oost naar west over het land.

Het KMI verwacht hevige regenbuien en windstoten en kondigt code geel af. De combinatie met het vriesweer kan gevaarlijke situaties opleveren. Uit voorzorg sluiten heel wat parken in de regio.

Het provinciedomein in Huizingen blijft morgen gesloten. De stad Vilvoorde sluit voorzorg al z'n parken voor storm Goretti. In Sint-Pieters-Leeuw blijft het Colomapark dicht. Binnenlandse Zaken heeft ook het noodnummer 1722 geactiveerd.

