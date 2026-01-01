Voka over recordaantal faillissementen in Vlaams-Brabant: “Verlies van 2.700 banen”

Er zijn het voorbije jaar in onze provincie 1.450 ondernemingen failliet gegaan, waarvan 1.145 in Halle-Vilvoorde. GraydonCreditsafe ziet meerdere verklaringen waarom Halle-Vilvoorde er zo bovenuit steekt. “De regio heeft heel wat logistieke spelers, bouwondernemingen en dienstverleners aan bedrijven. Die sectoren hebben het heel erg moeilijk, maar anderzijds zie je dat er heel wat werk wordt gestoken in het opsporen van frauduleuze en malafide bedrijven in Halle-Vilvoorde. Dat verklaart ook het hoge cijfers, zeker als je die vergelijkt met de rest van Vlaanderen”, zegt Eric Van den Broele van GraydonCreditsafe. “De cijfers tonen ook aan dat bedrijven in Halle-Vilvoorde nog steeds de opeenvolgende schokken verwerken die zich sinds 2020 hebben opgestapeld.”

Volgens Voka-Kamer van Koophandel zijn de faillissementen in Vlaams-Brabant goed voor een verlies van 2.700 banen. “Dit is een zoveelste knipperlicht. De afgenomen vraag, de economische onzekerheid, de hoge loon- en energiekosten zetten de concurrentiekracht van onze bedrijven zwaar onder druk”, zegt gedelegeerd bestuurder Kris Claes. “Onze recente Voka-enquête bevestigt dit, want één op de vijf bedrijven overweegt binnen de zes maanden een herstructurering. “onder doelgerichte steunmaatregelen zal deze trend niet keren.”

GraydonCreditsafe verwacht dat het aantal faillissementen, zeker in de eerste helft van 2026, verder onder druk zal blijven staan. “Tegelijkertijd tekent zich een koerswijziging af, gericht op economische weerbaarheid”, zegt Van den Broele. Toch kunnen de overheden volgens Voka meer doen. “We manen nogmaals aan om een sterker industrieel en economisch beleid met doelgerichte steunmaatregelen te voeren, en de lasten op ondernemers te verlichten. Enkel zo kunnen we de onzekerheid bij onze bedrijven wegnemen, en duurzame tewerkstelling en welvaart creëren”, aldus Claes.