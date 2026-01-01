Opletten geblazen op de weg: “Wegdek plaatselijk zeer glad tot de middag”

Het is opnieuw opletten geblazen als je met de wagen de baan op moet. “De sneeuwval gisteravond en op sommige plaatsen ook regen in combinatie met de negatieve wegdektemperaturen, maakt het plaatselijk zeer glad tot de middag”, zegt Dehenauw. In de loop van de dag blijft het overwegend droog en krijgen we volgens het KMI vaak brede opklaringen. Het wordt zo'n 2 graden.

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor gladheid. “Het was opletten gisteravond, vannacht en ook vanochtend, zeker daar waar nieuwe sneeuw of smeltende sneeuw valt. We rijden opnieuw uit met onze strooiwagens en fietspadstrooiers waar nodig”, aldus het Agentschap Wegen en Verkeer.