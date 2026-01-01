Het blijft bijzonder glad op de wegen

Opletten geblazen op de weg: “Wegdek plaatselijk zeer glad tot de middag”

Het blijft opletten voor gladde wegen. In heel het land geldt tot vanmiddag code geel. “Het blijft glad tot zeer glad tot de middag”, zegt KMI-weerman David Dehenauw.

Het is opnieuw opletten geblazen als je met de wagen de baan op moet. “De sneeuwval gisteravond en op sommige plaatsen ook regen in combinatie met de negatieve wegdektemperaturen, maakt het plaatselijk zeer glad tot de middag”, zegt Dehenauw. In de loop van de dag blijft het overwegend droog en krijgen we volgens het KMI vaak brede opklaringen. Het wordt zo'n 2 graden.

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor gladheid. “Het was opletten gisteravond, vannacht en ook vanochtend, zeker daar waar nieuwe sneeuw of smeltende sneeuw valt. We rijden opnieuw uit met onze strooiwagens en fietspadstrooiers waar nodig”, aldus het Agentschap Wegen en Verkeer.

Meest bekeken

Sportievelingen doen aan hyrox
Sport

Hyrox, de nieuwste rage in fitnessland: "Toegankelijker dan crossfit"

maa 5 jan
De d'Arconatistraat in Dilbeek
Mobiliteit
Samenleving

Dilbeek maakt zich klaar voor vijf grote werven: "Openbare ruimte toekomstbestending maken"

Het grote woonproject op de Koldamsite in Hoeilaart krijgt groen licht
Wonen
Samenleving

Groen licht voor groot woonproject op Koldamsite in Hoeilaart: “Maximaal rekening gehouden met de buurt”

Grensstraat
Mobiliteit

Werken Luchthaventram gaan van start: van Brussel-Noord rechtstreeks naar Brussels Airport in half uur

maa 5 jan
Villa Cara
Wonen

Historische villa Cara moet plaats maken voor nieuwe gezinswoningen

maa 5 jan

Meer nieuws uit de regio

Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant
Economie
Samenleving

Voka over recordaantal faillissementen in Vlaams-Brabant: “Verlies van 2.700 banen”

Economie

Okay voortaan ook op zondag open: “We komen tegemoet aan vraag van de klant”

zon 4 jan
Jeugd
Vlaamse Rand

Ruim 300 extra kinderopvangplaatsen in Vlaamse Rand: “Stap per stap achterstand wegwerken”

zon 4 jan
Mobiliteit

Agentschap Wegen en Verkeer: “Opletten voor kans op gladheid door aanvriezende sneeuw”

zat 3 jan
Vandaag starten de winterkoopjes
Economie

Vandaag start koopjesperiode: “Koudeprik brengt positiviteit bij modehandelaars”

zat 3 jan