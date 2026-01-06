Veroordeelde autodievenbende ging bijzonder professioneel te werk

In het totaal zou de bende 88 wagens gestolen hebben. De dieven waren niet alleen in onze regio actief, ook in Nederland, Frankrijk en Duitsland. "Na de diefstal werd de nummerplaat veranderd en brachten ze het voertuig naar tijdelijke opslagplaatsen. Na enige tijd werden de auto's op afgelegen plaatsen in zeecontainers geladen, gecamoufleerd met matrassen en huishoudmateriaal," legt Philippe Vanstapel van het parket Leuven toe.

Via de haven van Antwerpen werden de auto's naar Afrika verscheept. De politie kon intussen al 68 gestolen voertuigen recupereren. De man uit Roosdaal, die vijf jaar cel krijgt, was verantwoordelijk voor de containers en dus een cruciale schakel in de bende, die ook werkte ook via een spookvennootschap. "De spilfiguur van de bende maakte gebruik van commerciële structuren, zijnde een BVBA. Die genereerde nauwelijks economische activiteiten, had ook amper inkomsten, maar werd gebruikt om de criminele inkomsten te camoufleren. Daarnaast werd de BVBA ook ingezet om het transport via zeecontainers te faciliteren," vervolgt Vanstapel.

De bendeleider, een man uit Evere, krijgt 7 jaar cel. In het dossier zijn in het totaal 17 beklaagden veroordeeld. Voor drie van hen vroeg de rechter de onmiddellijke aanhouding, omdat het risico groot is dat ze opnieuw strafbare feiten zouden proberen te plegen of proberen te vluchten.