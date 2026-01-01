Ella en Wouter De Neve bezoeken de site met grootmoeder Edith die er nog woonde en werkte.
© Joris Herpol

Historisch gebouw maakt plaats voor woonproject: "Twee moderne gebouwen met twintig ruime appartementen"

In Merchtem maakt het gebouw waar in de jaren dertig een winkel met koloniale waren was en later een oude fabriekssite van Exempla plaats voor een nieuw woonproject. De site is al decennialang in handen van de familie De Neve.

In de jaren dertig start Maurits De Neve een winkel met koloniale waren op de site Ten Anker in Merchtem. Na Maurits' overlijden in 1962 ruilt zoon Jan het grootwarenhuis voor Exempla, een plastiekfabriek.

Op zijn beurt verhuist de plastiekproductie van Merchtem naar Mollem, maar het historische pand blijft. "Op de site aan de Koning Albertstraat werden na de verhuis van Exmapla naar Mollem nog jarenlang een warenhuis en zes appartementen verhuurd", zegt Wouter De Neve, de achterkleinzoon van stamvader Maurits. "Maar uiteindelijk is alles leeg komen te staan en beslisten we met de familie De Neve om de oude gebouwen, inclusief de toren, af te breken.”

In plaats daarvan wil de familie er een nieuw woonproject neerpoten. “Dat krijgt de naam Hof Ten Anker”, gaat Wouter verder. “Zo blijft de link met de oorspronkelijke naam van de site bestaan. Er komen in twee moderne gebouwen in totaal twintig ruime appartementen, gelegen op wandelafstand van het dorpscentrum van Merchtem met winkels, scholen, horeca en het station van Merchtem.” In 2027 moet het project klaar zijn.

