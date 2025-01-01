Twee land- en tuinbouwers uit de regio maken kans op 'Klimaatkoploper 2025'

De vijf laureaten voor de tweejaarlijkse wedstrijd Klimaatkoplopers van KBC, Boerenbond en Cera zijn bekend. De partners gaan op zoeknaar klimaatambassadeurs voor de land- en tuinbouwsector. Twee regiogenoten zitten bij de laatste vijf.

Het Koeweidehof van Bart en Marijke uit Merchtem is een melkveebedrijf. Sinds 2024 brengen ze verse melk van bij de boer naar de consument onder het nieuwe verse zuivelmerk Oh!Lait. Het bedrijf werkt al jaren met melk-, en voederrobots en heeft sinds vorig jaar ook een eigen mini-zuivelfabriek. “Dit is voor ons een mooie kans om onze duurzame landbouw in de kijker te zetten", zeggen Bart en Marijke, "en tegelijk te tonen dat we vol vertrouwen naar de toekomst te kijken. We willen de consument nog lang laten genieten van zo’n duurzaam mogelijke melkproducten. Wij hopen uiteraard dat zowel de jury als het publiek deze inspanningen ook ziet en dat we een prijs mee naar huis mogen nemen.”

Ook het Lennikse bedrijf Svelien maakt kans om klimaatambassadeur te worden. Sven en Evelien startten in 2018 hun aardbeienbedrijf op. Vanaf het begin zetten ze in op groene stroom, automatisering en duurzaamheid. “Wij zijn heel fier om als vrij jong bedrijf een van de vijf verkozen laureaten te zijn", zegt Sven Neufkens. "We willen tonen dat de teelt van aardbeien hand in hand kan gaan met respect voor de omgeving en het klimaat."

Stemmen voor de publieksprijs kan nog tot en met 10 december via deze link.