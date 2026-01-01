Minister Crevits lanceert Integratie alliantie: "Goed voor de vooruitgang van mijn Nederlands"
Vlaams minister van Inburgering en Integratie Hilde Crevits heeft vandaag bij Colruyt Group Academy in Ukkel de Integratie alliantie voorgesteld. De samenwerking moet diversiteit op de werkvloer en gelijke kansen bevorderen. Een project met veel betekenis voor Giilbert uit Merchtem.
De Integratie alliantie is een uniek samenwerkingsverband tussen ondernemingen en de Vlaamse overheid. "We verzamelen bedrijven die het voortouw willen nemen om nieuwkomers aan de slag te laten gaan", zegt Vlaams minister van Inburgering en Integratie. "De bedrijven zullen intensief samenwerken met het agentschap Integratie en Inburgering om op zoek te gaan welke drempels bedrijven ervan weerhouden nieuwkomers aan te werven en welke kansen nieuwkomers bieden voor bedrijven."
Twaalf amabassadeurs trekken de alliantie. Ook Colruyt Group is één van de pioniers. "Als grootste private werkgever in België geloven we echt in thema's als integratie en dat we dat ook echt kunnen daar iets kunnen in beweging zetten", zegt An Vanneste van Colruyt Group. "Om die integratie te vergemakkelijken op de werkvloer zetten wij heel fel in op taalopleidingen", zegt Vanneste. "Dat neemt verschillende vormen aan: van individuele lessen tot coaching op de werkvloer."
Gilbert Dadzie uit Merchtem kan ervan meespreken. "Nederlands leren is een uitdaging, maar dankzij de lessen van Colruyt Group heb ik lessen tijdens de werkuren en dat is vier keer per week en dat is goed voor de vooruitgang van mijn Nederlands", zegt Dadzie.