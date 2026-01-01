schepen David De Valck en Eddy D'haese bij een cashpunt van Batopin

Merchtem stelt Batopin in gebreke: "Al maatregelen genomen en onderzoek loopt nog"

In de Kattestraat in Merchtem zouden geldautomaten in het cashpunt van Batopin niet goed werken. De gemeente kreeg daar tientallen klachten over. Kaarten worden er ingeslikt en verrichtingen duren lang. Dat zegt schepen van Financiën David De Valck. Commercieel directeur Marie van Batopin is op de hoogte en nam al maatregelen.

Eddy is één van de klanten die afgelopen zaterdag een verrichting wilde doen aan het cashpunt in de Kattestraat. Zijn kaart werd toen ingeslikt. Het is één van de tientallen klachten die de gemeente Merchtem kreeg over onregelmatigheden bij het cashpunt van Batopin. "Zelf wou ik woensdag 50 euro afhalen. Dat duurde minutenlang," zegt schepen De Valck. "En je moet het maar meemaken: naar hier komen om geld af te halen, maar zonder cash én zonder kaart terug buiten gaan."

Batopin is op de hoogte van de problemen en stelt dat een deel al is opgelost. "Het toestel dat kaarten inslikte, lieten we blokkeren en werd binnen de 24 uur gerepareerd," zegt commercieel directeur van Batopin Marie Janart aan onze redactie. "En we vernamen ook dat de verrichtingen bijzonder lang zouden duren. Daar kregen we momenteel maar één klacht over, maar we onderzoeken wel wat daar mogelijk gaande was."

Meest bekeken

Baby Juliette werd geboren op 31 december 2025 en is het eerste kindje van de trotste ouders Gregory en Mathilde
Samenleving

AZ Sint-Maria zag aantal bevallingen in 2025 stijgen; Juliette wordt op de laatste dag van het jaar geboren

Een bus van De Lijn en een personenwagen botsen op elkaar aan de Woluwelaan in Diegem
Mobiliteit

Bus De Lijn en voertuig botsen: bestuurster (21) bevrijd door brandweer

Het appartement is onbewoonbaar na een hevige brand
Samenleving

Appartement onbewoonbaar na hevige brand: "Alle bewoners waren tijdig buiten"

schepen David De Valck en Eddy D'haese bij een cashpunt van Batopin
Economie
Samenleving

Merchtem stelt Batopin in gebreke: "Al maatregelen genomen en onderzoek loopt nog"

vrij 2 jan
Cultuur

Ring-reizigers vieren Nieuwjaar met concert Günther Neefs op de Donau

Meer nieuws uit de regio

Boeren protesteren op de markt in Merchtem tegen het Mercosur-akkoord
Economie

Lokale boeren protesteren in Merchtem tegen Mercosur-akkoord: “Voeding is meer dan platte commerce”

woe 31 dec
Medewerkers van Intradura onderzoeken of afval wel goed gesorteerd wordt
UPDATE
Samenleving

Intradura voert prijsverhogingen afvalzakken door: "Maar beter sorteren is goed voor je portemonnee"

don 11 dec
Bart en Marijke van Koeweidehof in Merchtem
Groen

Koeweidehof uit Merchtem is De Klimaatkoploper 2025: "Beloning voor ons jarenlange werk"

don 11 dec
Koeien op de weide
Groen
Economie

Twee land- en tuinbouwers uit de regio maken kans op 'Klimaatkoploper 2025'

din 2 dec
Vzw Levedale organiseert in Wolvertem Winterfair
Samenleving

Vzw Levedale organiseert in Wolvertem Winterfair: “Eén van de gezelligste activiteiten van het jaar”

zon 30 nov