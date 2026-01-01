Merchtem stelt Batopin in gebreke: "Al maatregelen genomen en onderzoek loopt nog"

Eddy is één van de klanten die afgelopen zaterdag een verrichting wilde doen aan het cashpunt in de Kattestraat. Zijn kaart werd toen ingeslikt. Het is één van de tientallen klachten die de gemeente Merchtem kreeg over onregelmatigheden bij het cashpunt van Batopin. "Zelf wou ik woensdag 50 euro afhalen. Dat duurde minutenlang," zegt schepen De Valck. "En je moet het maar meemaken: naar hier komen om geld af te halen, maar zonder cash én zonder kaart terug buiten gaan."

Batopin is op de hoogte van de problemen en stelt dat een deel al is opgelost. "Het toestel dat kaarten inslikte, lieten we blokkeren en werd binnen de 24 uur gerepareerd," zegt commercieel directeur van Batopin Marie Janart aan onze redactie. "En we vernamen ook dat de verrichtingen bijzonder lang zouden duren. Daar kregen we momenteel maar één klacht over, maar we onderzoeken wel wat daar mogelijk gaande was."