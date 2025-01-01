Koeweidehof uit Merchtem is De Klimaatkoploper 2025: "Beloning voor ons jarenlange werk"

Het Koeweidehof is een melkveebedrijf waar duurzaamheid en innovatie centraal staan. Sinds 2024 brengen zaakvoerder Bart Vanderstraeten en Marijke d’Hertevelt, onder het nieuwe verse zuivelmerk Oh!Lait, verse melk rechtstreeks van bij de boer naar de consument. De melk wordt op het bedrijf verwerkt in een innovatieve mini-zuivelfabriek. Voeder- en melkrobots zorgen ervoor dat elke koe de juiste voeding krijgt en dat elke koe zelf kan kiezen wanneer ze gemolken wordt. Een pocketvergister die mest omzet in elektriciteit, 600 zonnepanelen en een dynamisch batterijsysteem zorgen voor de hernieuwbare energie. Ze organiseren ook teambuildingactiviteiten om de brug tussen landbouw en burgers te maken. "Koeweidehof heeft het meest de klimaatimpact van hun gehele bedrijfsvoering overdacht. Bovendien hebben zij een groot publieksbereik en een sterke lokale verankering, twee belangrijke elementen als het aankomt op ambassadeurschap en klimaatvriendelijkheid,” licht juryvoorzitter Bram Verbruggen uit.

Marijke van Koeweidehof: “Toen we de video voor deze wedstrijd opnamen, zeiden we al dat de prijs effectief winnen de kers op de taart zou zijn. Of de perfecte mousse op de cappuccino, om in de eigen sector te blijven. We runnen ons bedrijf altijd met de insteek van iets positiefs te veranderen. Ons jarenlange werk wordt nu beloond.”

“We leveren ook veel inspanningen in het uitdragen van ons verhaal naar de consument,” vult Bart van Koeweidehof aan. “Via FarmFun bereiken we veel mensen, en met Oh!Lait willen we nu ook echt ons bedrijf op de ontbijttafel van de consument krijgen. Onze sector doet zo veel, maar at is te weinig geweten. Dat willen we veranderen.”