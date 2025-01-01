Belgisch curlingteam wint in Finland EK B-divisie: “5 Red Rocks allemaal lid van curlingclub Zemst”

Het EK curling in Finland eindigde gisterenavond. Tijdens het EK gingen in de A-divisie 10 landen met elkaar de strijd aan voor de Europese titel. In de B-divisie streden 16 landen om de titel en om de promotie naar de A-divisie. Het Belgische herenteam stond voor het EK 23ste op de wereldranglijst en 15de in Europa.

De Red Rocks speelden een ijzersterk tornooi. In de halve finale werd thuisland Finland geklopt met 9-7. In de finale haalden de Belgen het van Spanje met 8-5. De promotie naar de A-divisie is nu een feit en de droom van deelname aan de Olympische Winterspelen van 2030 komt een stapje dichterbij.

Reacties regiogenoten

“‘Deze overwinning betekent bijzonder veel voor onze ploeg omdat we naar de A divisie promoveren en we zo volgend jaar tegen toplanden als Schotland, Zwitserland, Italië, Duitsland en Zweden kunnen spelen. Daardoor zal ons niveau nog stijgen. Hopelijk betekent deze overwinning ook dat er meer aandacht komt voor curling zodat meer sponsors geïnteresseerd geraken en er meer steun komt vanuit sportfederaties”, zegt Christophe Devis uit Merchtem.

“Deze overwinning betekent heel veel voor mij. Ik vind het waanzin dat wij dit hebben kunnen presteren als klein curlingland. Ik ben ook de curlingclub van Zemst dankbaar voor de steun. Zonder de curlinghal in Zemst, met perfecte trainingsomstandigheden, op 5 minuten van mijn deur, had ik vermoedelijk nooit de stap gezet om curling te spelen. De club doet veel om de sport bekend te maken. Hopelijk geeft deze overwinning de sport een extra boost”, vertelt Tom Goethals uit Zemst.