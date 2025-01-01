Politiezone AMOW voert Donkere Dagenactie uit: "Een resultaat waar we zeer tevreden over zijn!"

De verkeersdienst van politiezone AMOW voerde afgelopen week gerichte controles uit in het kader van de Donkere Dagencampagne. Fietsers werden gecontroleerd of ze voldoende zichtbaar waren. De politie stelde twee processen-verbaal op voor fietsen die qua verlichting niet in orde waren. Eén fietser kreeg een boete voor gsm-gebruik op de fiets en één fietser had iemand achterop, hoewel dat niet mocht.

Ook automobilisten werden gecontroleerd. De politie had aandacht voor het dragen van de gordel en voerde een alcohol- en snelheidscontrole en controle van de boorddocumenten uit. De alcoholcontrole stemde de politie tevreden. "In totaal werden 125 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen, waarbij iedere sampling een negatief resultaat gaf", klinkt het bij AMOW. "Een resultaat waar we zeer tevreden over zijn!" Bijna alle automobilisten hielden zich bovendien aan de snelheidsbeperking.