Politiezone AMOW voert Donkere Dagenactie uit: "Een resultaat waar we zeer tevreden over zijn!"

Politiezone AMOW voerde afgelopen week verkeersacties uit in het kader van de Donkere Dagencampagne. De agenten controleerden fietsverlichting, gsm-gebruik achter het stuur en hielden alcoholcontroles.

De verkeersdienst van politiezone AMOW voerde afgelopen week gerichte controles uit in het kader van de Donkere Dagencampagne. Fietsers werden gecontroleerd of ze voldoende zichtbaar waren. De politie stelde twee processen-verbaal op voor fietsen die qua verlichting niet in orde waren. Eén fietser kreeg een boete voor gsm-gebruik op de fiets en één fietser had iemand achterop, hoewel dat niet mocht.

Ook automobilisten werden gecontroleerd. De politie had aandacht voor het dragen van de gordel en voerde een alcohol- en snelheidscontrole en controle van de boorddocumenten uit. De alcoholcontrole stemde de politie tevreden. "In totaal werden 125 bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen, waarbij iedere sampling een negatief resultaat gaf", klinkt het bij AMOW. "Een resultaat waar we zeer tevreden over zijn!" Bijna alle automobilisten hielden zich bovendien aan de snelheidsbeperking.

Meest bekeken

Sport

Londerzeel weet weer wat verliezen is. Bocholt wint met 1-3.

Zwembad Heuvelkouter in Liedekerke
Politiek

Liedekerke maakt de financiële rekening op: "In lijn met buurgemeenten"

zat 22 nov
Justitie

Wemmelse bibliotheek bekogeld met stenen: "Schade is groot"

Wonen
Vlaamse Rand
Politiek

Asse excuseert zich alvast voor werken Hopmarkt: "Maar kijk vooral naar de toekomst"

don 20 nov
Mobiliteit

Man overlijdt na val over tractorsluis: "Verborgen onder een dikke laag bladeren"

don 20 nov

Meer nieuws uit de regio

Justitie

Wemmelse bibliotheek bekogeld met stenen: "Schade is groot"

Wonen
Vlaamse Rand
Politiek

Asse excuseert zich alvast voor werken Hopmarkt: "Maar kijk vooral naar de toekomst"

don 20 nov
De Merchtemse Steltenlopers
Cultuur

Merchtemse Steltenlopers naar New Dehli: "Als deel van Belgisch cultureel erfgoed"

don 20 nov
Jeugdhuis 't Bronneken Asse
Jeugd

Jeugdhuis ’t Bronneken krijgt een nieuwe invulling als 'De Bron'

woe 19 nov
Onderwijs
Justitie

Leerkracht Middenschool Sint-Martinus in Asse stuurt ongepaste foto’s naar leerling, parket voert onderzoek

din 18 nov