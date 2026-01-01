De gemeente wemmel gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met drie dierenopvangcentra.

Wemmel zet in op dierenwelzijn met structurele steun aan drie opvangcentra: "Meteen naar de juiste partner"

Wemmel ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met drie dierenopvangcentra. Wanneer inwoners een gewond dier vinden, kunnen ze terecht bij een van de partners en kan het dier snel worden geholpen.

In het kader van dierenwelzijn sluit de gemeente Wemmel een samenwerkingsovereenkomst af met drie erkende dierenopvangcentra: het Kattenkabinet, het Pootjesparadijs en VOC Malderen. De samenwerking speelt in op een vraag die leeft bij de Wemmelaars, zegt schepen van Dierenwelzijn Erwin Ollivier. "We kregen de voorbije jaren veel meldingen en vragen: Wat doe je met een gevonden dier? Naar wie bel je bij een gewonde vogel? Tot nu was dat voor veel mensen zoeken”, zegt Ollivier. “Met deze samenwerkingen brengen we duidelijkheid: wie een dier in nood vindt, kan meteen naar de juiste partner worden doorverwezen.”

De samenwerking komt er in navolging van het dierenwelzijncharter dat de gemeente begin vorig jaar ondertekende. De gemeente zal financiële steun geven aan de organisaties. Voor Wemmel is de samenwerking het begin van een breder traject. “Dierenwelzijn is nu een aparte bevoegdheid in Wemmel, en dat is een bewuste keuze", zegt schepen van Dierenwelzijn Erwin Ollivier. "We willen dat elk dier in nood snel de juiste opvang krijgt, en dat inwoners weten wat ze kunnen doen.”

