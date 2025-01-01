Meerjarenplan Wemmel goedgekeurd: “Taxshift en grote investeringen in het gemeentehuis, sporthal en Limburg Stirumlaan”

De komende jaren renoveren we het kasteel aan de binnen- en de buitenkans," aldus huidig burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “Het gebouw is oud en voldoet niet meer aan de eisen van nu. Binnen maken we het moderner, beter toegankelijk en efficiënter. Ook de sporthal, die al sinds 1975 in dienst is, wordt vernieuwd. We voorzien nieuwe ontmoetingsplekken, speeltuinen en meer sportactiviteiten. We plannen ook een aantal grote wegenwerken zoals de heraanleg van de De Limburg Stirumlaan. We vervangen er ook de verouderde riolering.”

Veiligheid

Daarnaast wordt ook in veiligheid geïnvesteerd. “Zo komen er een uitgebreider cameranetwerk, meer wijkagenten en gemeenschapswachten om de veiligheid en netheid te verbeteren,” zegt de burgemeester. “Voor de inwoners betekent het plan dat de dienstverlening van de gemeente makkelijker en sneller wordt. Er komt een nieuw contactcenter waar je sneller geholpen wordt, De dienst Burgerzaken krijgt nieuwe openingsuren.”

Mobiliteit

Ook mobiliteit blijft een belangrijk thema. Zo wordt er een nieuw parkeerplan opgesteld waarbij parkeerplaatsen in de eerste plaats beschikbaar zijn voor de Wemmelaars en hun klanten en bezoekers. “We investeren ook in veilige fiets- en voetpaden en leefbare, groene wijken," licht Ollivier toe. “Sluipverkeer weren we zoveel mogelijk uit onze woonwijken. We controleren ook meer op verkeersveiligheid.”

Belastingen

Qua belastingen komt er een taks-shift. “We vinden dat werken moet lonen," zegt burgemeester Vansteenkiste. “Daarom verlagen we de aanvullende personenbelasting van 7,3 naar 7 procent. De belasting op woningen (onroerende voorheffing) gaat wel omhoog van 750 naar 850 opcentiemen." Het Vlaams gemiddelde bedraagt 895 opcentiemen, klinkt het bij het gemeentebestuur. Voor grotere woningen ligt de stijging iets hoger dan voor kleinere woningen. “80 procent van de woningeigenaars valt onder het laagste tarief. Voor kleine ondernemingen is er ook een belastingverlaging."

Voor de uitgaven doet Wemmel een insparing en komen er besparingen. "We starten ook met een systeem om de uitgaven nauwkeurig op te volgen. Samengevat pakt het meerjarenplan aan wat inwoners het belangrijkst vinden: veiligheid, mobiliteit, een nette leefomgeving, sport en cultuur, en goede dienstverlening", meent Vansteenkiste. "Het is een plan voor een warme en levendige gemeente waar iedereen zich thuis kan voelen.”