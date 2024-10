Investering van 6 miljoen euro in Kasteel van Wemmel

Het kasteel van Wemmel heeft een lange geschiedenis. Al in de vroege middeleeuwen kwam de versterkte waterburcht in handen van de familie Taye, een luisterrijk Brussels schepengeslacht. Halverwege de zeventiende eeuw toverde Filips Taye de burcht om in een lusthof. In de loop der jaren veranderde het gebouw een aantal keer van uitzicht. Sinds de jaren vijftig is het een beschermd monument.

Tegenwoordig herbergt het voormalige lusthof het Wemmels gemeentehuis. Schepen Raf De Visscher (LB) zegt dat renovatie broodnodig is. Om het gemeentehuis toegankelijk te maken voor minder mobiele mensen en om de gemeenteraad te herbergen, komt er aan de achterkant een polyvalente zaal. De kostprijs zou zo'n 6 miljoen euro bedragen.