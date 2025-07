Kinderen slaan laatste ballen op tenniskamp TC Kasteel van Ham: “Hier heerst een goede vibe”

Tijdens het tenniskamp van tennisclub Kasteel van Ham in Steenokkerzeel worden uiteraard veel partijtjes tennis gespeeld, maar er staat nog meer op het programma. “We hebben ook buiten gespeeld en zijn in het zwembad gedoken”, zeggen Margaux en Juliette. “Daarnaast doen we ook omnisport, allerlei sporten die we hier op het voetbalterrein doen”, voegen Loïc en Vihaan er nog aan toe.

Door een gebrek aan eigen infrastructuur nemen er zo’n 25 kinderen en jongeren deel aan het kamp. Organisatrice Marleen hoopt snel meer kinderen blij te kunnen maken. “Er is heel, veel vraag naar”, zegt Marleen. “De kinderen willen sport en spel combineren en dat vinden ze hier. Volgend jaar rekenen we terug op zo’n 40 deelnemers te zitten. In augustus is er nog een stage en die zit eigenlijk al goed vol.”

In twee groepen wordt er hard gespeeld en veel gelachen, en dat is ook de kracht van dit tenniskamp. “We zijn een kleine en familiale club waar alles kan en niets moet. Het is ook budgetvriendelijk voor de mensen en er zit gewoon een goede vibe in deze club”, aldus Marleen.