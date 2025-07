Tiental gezinnen urenlang zonder water in Leerbeek: "Breuk in de hoofdleiding"

Buurtbewoners zagen gisterennamiddag water opborrelen uit het wegdek aan het kruispunt van de Ninoofsesteenweg, Brusselstraat en Winnepennincxstraat. De Watergroep kwam ter plaatse om de schade op te meten en stelde een breuk in de hoofdwaterleiding vast. In heel wat woningen in het Pajottenland kwam een tijdlang geen of amper water uit de kraan. De getroffen gemeenten zijn de Pajottegemse deelgemeenten Leerbeek, Kester, Oetingen en Gooik en de Pepingse deelgemeenten Bellingen, Beert, Heikruis en Bogaarden.

De Watergroep heeft intussen de waterleiding kunnen omleiden, waardoor de hinder is afgenomen. “Ten laatste deze namiddag is de storing opgelost. Tot dan kunnen de betrokken inwoners wateronderbrekingen of drukproblemen ondervinden. Ook de omringende straten kunnen een lagere waterdruk ervaren”, klinkt het bij Tine Vandermeersch van De Watergroep.

Voor een tiental woningen die nog altijd zonder water zitten, werd een waterleveringspunt geïnstalleerd. Na een dag werken is de klus deze namiddag geklaard. "We hebben rond 17 uur de laatste testen uitgevoerd, het water loopt overal opnieuw normaal", zegt Tine Vandermeersch van De Watergroep.