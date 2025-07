Gooikoorts blijft trouw aan klassieke ingrediënten en verwacht tot 4.000 bezoekers in 3 dagen tijd

Lokaal en internationaal folktalent deelt het podium van Gooikoorts. Maar ook het publiek wordt uitgenodigd om muziek te maken, da's intussen een traditie. Op zondagochtend opent het festival met De Lange Zangtafel. Voorgangers brengen een liedje mee met een refrein dat door iedereen kan worden meegezongen. Enkele muzikanten zorgen voor de muzikale ondersteuning.

Gooikoorts is een plek waar folkmuziek en familiesfeer samenkomen. Terwijl topartiesten het podium beklimmen, kunnen kinderen zich uitleven in een veilige speelzone met creatieve workshops. ’s Ochtends is er ook yoga, een ontbijtconcert met verhalen en muziek, en dus ook meezingen tijdens een liedjesworkshop. Muzikanten kunnen hun instrument veilig achterlaten in de instrumentenvestiaire en zich uitleven in spontane jamsessies.