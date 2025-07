Met de fiets door het Toscane van de Lage Landen: “Prachtig heuvelachtige streek”

Wie er woont, weet het al langer. Het Pajottenland heeft heel wat troeven. Deze zomer slaat Ring samen met marketingbureau Veaudeville en de provincie Vlaams-Brabant de handen in elkaar om de toeristische troeven van het Pajottenland in de kijker te zetten. Het resultaat is een netwerk van wandel-, fiets- en scooterroutes tussen de velden en van het ene gezellige cafeetje naar het andere.

“We hebben het concept mee vormgegeven, een visuele identiteit gegeven en verzorgen mee de communicatie”, zegt Laurens Claes van marketingbureau van Veaudeville. “We delen onder meer flyers en bierviltjes uit in cafés.” Onder meer in café Terlindenhof in Herfelingen weten ze al langer dat het goed toeven is in het Pajottenland. “De toeristen komen hier van overval, zelfs uit het buitenland”, zegt uitbaatster Sofie Van Belle. “Ze vinden het hier echt mooi en ze hebben gelijk. Het is hier rustig en landelijk, met nog veel boerderijen, akkers en uiteraard de boerenpaarden.”

Sofie is enigszins bevooroordeeld, maar ook het internationale cliënteel in haar café is vol lof over het Pajottenland. “Het is echt een prachtige, heuvelachtige streek met veel klimmetjes. Ik vind het een uitstekende plek om te fietsen”, besluit de Duitse wielertoerist Luka Wilczek.