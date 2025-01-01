Deel van Ninoofsesteenweg in Dilbeek wordt zone 50: "Voetgangers en fietsers beter beschermen"

Deze week plaatst Agentschap Wegen en Verkeer de nodige signalisatie voor de snelheidsverlaging. De voorbereiding daarvan is al enige tijd aan de gang. Zo werd na overleg in 2022 al dat duidelijk dat een verlaging van de maximumsnelheid noodzakelijk was om de veiligheid van alle weggebruikers te verbeteren, in 2023 gaf de gemeente al groen licht. “Binnen de bebouwde kom in Schepdaal wordt de toegelaten snelheid beperkt tot 50 kilometer per uur, zoals standaard in een bebouwde kom”, klinkt het bij de gemeente. “Met deze aanpassing willen we samen met het Agentschap Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid in Schepdaal aanzienlijk verbeteren. Vooral zwakke weggebruikers zoals voetgangers en fietsers zullen hierdoor beter beschermd zijn.”

De zone 50 start aan de spoorwegbrug ter hoogte van het kruispunt met de Pedestraat en loopt tot voorbij het kruispunt met de Marktstraat. “Recent werden op de Ninoofsesteenweg ter hoogte van het centrum in Schepdaal ook nieuwe, toegankelijke bushaltes aangelegd. Door de beperkte ruimte zijn deze haltes ontworpen zodat bussen op de rijbaan moeten halt houden. Volgens de Vlaamse normen is deze regeling het meest geschikt bij een snelheidsregime van 50 kilometer per uur. De snelheidsverlaging draagt dus niet alleen bij aan de verkeersveiligheid in het algemeen, maar zorgt er ook voor dat het openbaar vervoer in Schepdaal vlotter en veiliger kan functioneren”, aldus nog de gemeente Dilbeek.