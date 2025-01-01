Vrienden fietsen 1.983 kilometer voor Bert: “Eerbetoon vol warmte, vriendschap en herinnering”

Ontmoetingsruimte Plosje 10 in Bever is dit weekend het decor van de actie ‘Samen 1.893 kilometer’. Het aantal kilometers verwijst naar het geboortejaar van Bert, die leed aan de zeldzame neurologische aandoening MELAS/POLG en eind september overleed. “De ziekte tast het zenuwstelsel en de spieren aan, en heeft een grote impact op het dagelijks leven van patiënten en hun omgeving”, zegt Laura Van Thielt. “Bert vocht jarenlang en koos na een lange strijd voor euthanasie, moedig, bewust en met waardigheid.”

Zijn vrienden wilden zijn kracht, humor en levenslust blijven voelen, en besloten daarom een warm eerbetoon te organiseren. “Bert was iemand die zelfs in de moeilijkste momenten licht bracht,” klinkt het bij enkele leden van de organisatie Licht voor het Brein. “Wij dragen zijn verhaal verder, en dat doen we op onze manier – met trappen, zweet, mooie herinneringen en gelach. Elke kilometer is een herinnering aan hem, en tegelijk een teken van hoop voor anderen.”

Bezoekers zijn tijdens de actie welkom om langs te komen, een stukje mee te fietsen of een warme gift te doen. Alle opbrengsten gaan integraal naar De Warmste Week, om mensen te steunen die ook vechten tegen een onzichtbare ziekte.