Politie haalt acht onverzekerde bussen uit het verkeer: “Bussen vervoerden kinderen naar school”

De politiezones Zennevallei, Dilbeek en Pajottenland hebben de voorbije dagen acht bussen van dezelfde firma uit het verkeer gehaald. Telkens ontbrak de verzekering en dat is een zware inbreuk. De bussen werden onmiddellijke in beslag genomen.

De bal ging aan het rollen in politiezone Zennevallei waar vier bussen voor schooltransport in beslag zijn genomen omdat ze niet verzekerd waren. Op de laatste gecontroleerde bus zaten vijf kinderen en een begeleidster. Omdat de bus niet verzekerd was, werd die getakeld. De firma stuurde een vervangbus die wel in orde was zodat de leerlingen hun traject veilig konden verderzetten.

Naar school gebracht door politie

Naburige politiezones werden op de hoogte gebracht en patrouilleerden daardoor extra alert. In de politiezone Dilbeek werden drie bussen van dezelfde firma uit het verkeer gehaald. De kinderen die op die bussen zaten, werden door de politie met anonieme voertuigen naar school gebracht. In de politiezone Pajottenland werd één bus van dezelfde firma uit het verkeer gehaald. Op die bus zat enkel de chauffeur.

"Er loopt nu een onderzoek en de firma in kwestie wordt gecontroleerd voor mogelijke andere voertuigen die niet aan de regels voldoen", zegt Joost Van Liefferinge van de politiezone Zennevallei.

