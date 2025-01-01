Dries De Ridder legt eed af als schepen: "Stevig gestudeerd op de meerjarenplanning"

De Ridder heeft zich goed voorbereid op zijn nieuwe functie. Eind september heeft de voormalige verpleegkundige in het UZ Jette al ontslag genomen om zich voltijds op zijn schepenambt te kunnen storten. "De afgelopen twee maanden heb ik al stevig gestudeerd op de meerjarenplanning en de andere dossiers die vanaf nu op mijn bureau liggen”, zegt De Ridder. “Ik besef dat ik een hele mooie opportuniteit krijg van mijn partij. Ik ben dan ook heel dankbaar voor deze kans die ik met twee handen zal grijpen."

Met De Ridder zegt N-VA Dilbeek voluit voor vernieuwing en verjonging te kiezen. Hij is het jongste lid van het Dilbeekse college en gaat aan de slag met de bevoegdheden van schepen Véronique De Buyst: Cultuur, Erfgoed, Toerisme en Lokale Economie. De Buyst behoudt de portefeuille Wonen en krijgt er Openbare Ruimte bij.