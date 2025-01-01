Een vrouw en een man kijken liefkozend naar elkaar
© Stockfoto

Zorggroep Orelia moet nieuwe investeerder vinden om financiële uitdagingen het hoofd te bieden

Woonzorgcentrumgroep Orelia, met vestigingen in onder andere Dilbeek, Strombeek-Bever in Grimbergen en Alsemberg bij Beersel, zit in slechte financiële papieren. Dat bevestigt de onderneming na berichtgeving in een aantal kranten dit weekend. Orelia geeft aan dat er financiële tegenslagen zijn, gecombineerd met de vele uitdagingen binnen de ouderenzorg en vertraagde betalingen. De rusthuisgroep zegt dat bewoners geen impact ondervinden van de malaise.

Orelia moet op zoek naar nieuwe financiële impulsen. "De zoektocht naar een nieuwe investeerder staat wel los van de dagelijkse werking", zegt het commerciële zorgbedrijf in een mededeling. "Voor de woonzorgcentra, de bewoners en medewerkers verandert niets. We willen alle bewoners altijd warme en kwaliteitsvolle zorg bieden en een aantrekkelijke werkgever zijn."

Orelia zou inkomsten uit de woonzorgactiviteiten hebben weggesluisd naar andere activiteiten, waardoor financiële problemen zouden zijn ontstaan. Dat is wat de kranten van Mediahuis dit weekend schrijven. Maar dat ontkent het bedrijf. "Al het geld dat nodig was voor zorg, is daar ook effectief aan besteed." Volgens het bedrijf is de stijgende druk op de sector één van de boosdoeners, net zoals de stijgende werkingskosten die niet in verhouding staan tot de inkomsten.

In het totaal telt Orelia 15 woonzorgcentra in ons land, onder andere dus Villa Batavia in Strombeek-Bever, Dilhome in Dilbeek en Ter Beuken in Alsemberg.

