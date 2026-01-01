Billie Pauly uit Overijse beheerst alle disciplines op de fiets: “Nog maar 13, maar nu al indrukwekkend palmares”

Het palmares van Billie Pauly oogt al op jonge leeftijd indrukwekkend. Bij de U14, zeg maar de 13-jarigen, werd hij vorige jaar onder meer Belgisch kampioen MTB én veldrijden. Op de weg werd hij provinciaal én Vlaams kampioen. Begin januari ontving Billie nog drie sportprijzen van Cycling Vlaanderen voor zijn titels in het afgelopen jaar.

Vandaag reed Billie, met de Doendercross in Hoeilaart, zijn laatste veldrit van het seizoen. Pauly wint de wedstrijd die een thuismatch was. De jonge renner woonde lang in Hoeiaart, dichtbij het parcours.

In het veldrijden pakte Billie deze winter brons op het EK bij de U15 in Slowakije. "Mijn mooiste koers was de bronzen medaille op het EK veldrijden. Dat was het toppunt", zegt Billie daarover.

Plannen voor ‘26

De volgende weken zet Pauly in op mountainbike. Billie rijdt dit jaar opnieuw voor het Vanomobil MTB Cycling Team. Het hoofddoel wordt het verdedigen van zijn Belgische titel in Tessenderlo. Ook op het Europees kampioenschap in Roemenië wil hij pieken. "Ik start elke wedstrijd met de ambitie om te winnen", is Pauly duidelijk.

In het wegwielrennen rijdt Billie bij Olympia Tienen. Hij blijft trainen onder begeleiding van coach Dennis Vanendert om zijn groei bij de U15-categorie voort te zetten.