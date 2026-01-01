Gemeentehuis Dilbeek

Ganzen met vogelgriep vastgesteld in Dilbeek en in Overijse

De wilde ganzen die de voorbije weken ziek of dood werden teruggevonden rond de kasteelvijver in het centrum van Dilbeek, zijn gestorven aan de vogelgriep. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Ook in Overijse is de voorbije dagen vogelgriep vastgesteld.

In Dilbeek overleden de voorbije weken 14 ganzen. 5 andere diren werden ziek naar het vogelopvangcentrum gebracht. Intussen blijkt dat het om vogelgriep gaat. Ook in Tombeek in de gemeente Overijse is een zieke gans gevonden. Omdat de ziekte besmettelijk is voor pluimvee, roepen beide gemeenten op om voorzichtig te zijn. "Raak de dieren niet aan en houd je eigen huisdieren zo ver mogelijk uit de buurt van zieke of dode ganzen. Meld de situatie aan je gemeentebestuur, zodat de gemeentelijke diensten hun werk kunnen doen," aldus schepen van Dierenwelzijn in Dilbeek Alexis Rons.

