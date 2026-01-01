Ganzen met vogelgriep vastgesteld in Dilbeek en in Overijse

In Dilbeek overleden de voorbije weken 14 ganzen. 5 andere diren werden ziek naar het vogelopvangcentrum gebracht. Intussen blijkt dat het om vogelgriep gaat. Ook in Tombeek in de gemeente Overijse is een zieke gans gevonden. Omdat de ziekte besmettelijk is voor pluimvee, roepen beide gemeenten op om voorzichtig te zijn. "Raak de dieren niet aan en houd je eigen huisdieren zo ver mogelijk uit de buurt van zieke of dode ganzen. Meld de situatie aan je gemeentebestuur, zodat de gemeentelijke diensten hun werk kunnen doen," aldus schepen van Dierenwelzijn in Dilbeek Alexis Rons.